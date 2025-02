Le PSG a recruté un défenseur et s'est trompé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a pour beaucoup réalisé le mercato parfait cet hiver, avec pas mal de départs de joueurs inutilisés et une arrivée d'ampleur. Mais il y a tout de même un problème d'ampleur.

Des supporters satisfaits du mercato de leur équipe, cela existe en Ligue 1 cet hiver. A Rennes où c’était l’urgence, à Marseille où les volontés de Roberto De Zerbi ont été écoutés, les retours sont positifs chez les suiveurs des deux clubs. Au Paris SG également, le mercato réalisé a presque convaincu tout le monde. De nombreux départs, parfois assez bien monnayés, une recrue d’ampleur, l’équilibre est toujours là et le club de la capitale s’est renforcé devant. L’idée n’était pas de casser la dynamique enclenchée lors des matchs européens contre Manchester City et Stuttgart. Et cela a été respecté, Nasser Al-Khelaïfi ne la jouant pas solo et respectant ainsi les plans de son entraineurs et de son directeur sportif.

Pacho, trop juste pour la Coupe d'Europe

Une attitude générale que Ludovik Obraniak tient à souligner. Le consultant de La Chaine L’Equipe se montre convaincu par le mercato du PSG, mais il y voit toutefois un défaut qui n’a sauté aux yeux de personne d’autre que lui. « Les indésirables ont trouvé preneurs, ce qui est nouveau au PSG c’est qu’on dégraisse et on dégraisse très bien. A côté de cela, il fallait remettre de la concurrence, car Dembélé est en train de passer numéro 9, donc ça ne laissait que Doué et Barcola. Donc Kvaratskhelia est un top joueur, qui peut se mettre dans le système de Luis Enrique. Donc c’est un mercato quasi parfait car pour moi il y a une pièce du puzzle qui ne va pas. C’est Pacho. Sur la Ligue 1, c’est très bien, ça suffit. Autant en Ligue des Champions, contre Ajorque par exemple, il s’est fait laminer. Donc j’ai une hésitation sur Pacho donc c’est pour moi celui qui pourrait être concurrencé s’il y avait eu une recrue », a livré l’ancien joueur de Bordeaux, Metz et Lille notamment, pour qui le PSG aurait pu s’offrir le luxe de compenser le départ de Milan Skriniar avec un vrai concurrent à Pacho, qu’il juge en possible difficulté dans les gros matchs européens.