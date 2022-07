Le nouveau Lionel Messi fait saliver le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi au PSG, saison 2. L'Argentin est attendu au tournant après avoir peiné à convaincre dans la foulée de son arrivée à Paris.

Parvenir à faire signer Lionel Messi et vivre une première saisons aussi terne, la déception était légitimement de mise au PSG. Tout comme au sein de ses supporters. Grâce à son immense carrière, l’Argentin a tout de même plutôt été épargné par les critiques et les sifflets, même s’il y en a bien eu quelques-uns après le fiasco face au Real Madrid. La Pulga attaque désormais la deuxième année de son contrat de deux ans, et si le PSG rêve de le prolonger, tout le monde sera concentré sur son niveau de performance. Déjà buteur lors du match face à Kawasaki, l’ancien barcelonais se montre plutôt en jambes et beaucoup plus à l’aise qu’à son arrivée. L’acclimatation de sa famille à la vie parisienne et les repères pris dans l’équipe championne de France devraient l’aider à retrouver le niveau attendu pour celui qui a tout de même soulevé un 7e Ballon d’Or en 2021.

Lionel Messi est revenu de vacances en avance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

En tout cas, le staff parisien est totalement conquis par le visage affiché par un Lionel Messi qui semblait parfois trainer son spleen sur le terrain la saison dernière. Ce n’est plus le cas, à en croire le journaliste de L’Equipe Arnaud Hermant. « Messi, le staff en est très content. Le staff le trouve très impliqué, très professionnel. Il le trouve bien en jambes. Il n’est pas encore au top mais il est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant, c’est que perçoit Christophe Galtier, son staff et Luis Campos, un garçon impliqué. C’est un Lionel Messi affûté, qui est revenu plus tôt que ce qu’on lui avait demandé », a souligné l’intervenant de La Chaine L’Equipe, persuadé que le vrai Lionel Messi sera de mise au PSG cette saison. Les dirigeants et les supporters l’espèrent, car l’échec face au Real Madrid reste en travers de la gorge, et notamment son pénalty manqué lors du match aller qui a forcément fait très mal au final. Même si cela peut arriver à tout le monde, l’Argentin avait été particulièrement recruté par le Paris SG pour être décisif dans les moments chauds de la saison.