Le groupe du PSG sans Nuno Mendes, Ruiz ni Moscardo

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a dévoilé son groupe pour le match de ce vendredi soir au Havre, avec quelques absents notables. C’est le cas de Nuno Mendes (suspendu), Fabian Ruiz et Lucas Beraldo, alors que les autres joueurs sollicités cet été sont en revanche au rendez-vous. Ecartés, Ugarte, Mukiele et Danilo Pereira ne sont pas convoqués, tandis que Kimpembe et Hernandez sont blessés. Les recrues Safonov, Joao Neves et Pacho sont bien présentes.