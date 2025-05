Le Barça prolonge Lamine Yamal et nargue le PSG

Dans : PSG.

Le FC Barcelone va prolonger le contrat de Lamine Yamal et le club catalan savoure ce moment très important pour lui. Et tant pis pour les courtisans comme le PSG qui ont bien essayé de le faire signer.

Le 13 juillet prochain, ce sera un grand jour au FC Barcelone. Absent de la Coupe du monde des clubs, le club catalan a néanmoins touché le jackpot avec l’éclosion de Lamine Yamal, qui a mis la misère aux défenses espagnoles et européennes cette saison, confirmant son incroyable talent et la lancée de son Euro réussi avec la Roja. Et le 13 juillet, il fêtera donc ses 18 ans et signera un nouveau contrat très longue durée avec le FC Barcelone, son club formateur, mettant ainsi un terme aux rares supputations sur son avenir. Pour le moment, l’international espagnol n’a aucune raison de voir ailleurs et la négociation a donc été très facile selon Deco. Le directeur sportif du Barça s’est longuement confié à la radio RAC 1 et a notamment fait savoir que le PSG, qui avait tenté sa chance l’an dernier, pouvait donc toujours attendre pour récupérer Yamal.

Le PSG oui, le Real Madrid non

« Lamine n’a jamais demandé le plus gros salaire du club. C’est faux. Il a juste dit qu’il voulait prolonger car il était heureux ici. Ce n’est pas une question d’âge, si on a 17 ans ou 26 ans. Il faut être juste, et il a donc un contrat qui reflète son niveau. Il n’y a aucun club mieux pour lui que le Barça », a confié le dirigeant portugais, avant d’évoquer les courtisans de Yamal. « Oui, la saison dernière, mais pas cette année pour le moment. Le PSG est venu aux renseignements. Pas le Real Madrid. Mais de toute façon nous n’écoutons pas les offres. Sa prolongation est la meilleure signature possible. Et nous avons d’autres joueurs capables d’atteindre ce niveau », a promis Deco, qui fait référence à la prolongation prévue pour plusieurs joueurs du club cet été, dont Raphinha qui devrait dévoiler la grande nouvelle dans les prochains jours.

Pour le PSG, il n’y avait aucune raison de ne pas tenter sa chance la saison prochaine, même si après Neymar et Messi, il va être difficile de faire un triplé avec les stars du club catalan. Du moins pour le moment.