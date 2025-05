Real ‍: Xabi Alonso fait pleurer Lamine Yamal

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Cible de longue date du FC Barcelone et grand ami de Lamine Yamal en sélection, Nico Williams est à la surprise générale l’une des pistes du Real Madrid pour le prochain mercato. Un profil validé par Xabi Alonso.

Eblouissant lors de l’Euro 2024 avec l’Espagne, Nico Williams a agité le dernier mercato estival en raison des intérêts du Paris Saint-Germain, de Chelsea mais surtout du FC Barcelone. Au bout du compte, l’attaquant de 22 ans est resté à l’Athletic Bilbao, où il n’a pas vraiment passé un cap avec seulement 5 buts et 5 passes décisives cette saison en Liga sous les couleurs du club basque. A deux ans de la fin de son contrat, Nico Williams pourrait cette fois céder à la tentation de découvrir un club d’un calibre supérieur.

Mais à la surprise générale, c’est au Real Madrid que pourrait atterrir l’international espagnol (24 sélections). Selon les informations de Marca, le club merengue réfléchit sérieusement à l’opportunité d’activer la clause libératoire de Nico Williams, toujours fixée à 58 millions d’euros. Distant sur ce dossier l’été dernier, Florentino Pérez est désormais prêt à tenter sa chance, avec une idée clairement assumée derrière la tête : faire un pied de nez au FC Barcelone, qui rêve du joueur depuis plusieurs mois et qui pourrait finalement perdre la bataille au dernier moment face à son grand rival madrilène.

Nico Williams priorité du Real Madrid ?

Le coup serait tout aussi dur à encaisser pour Lamine Yamal, le prodige catalan, qui n’a pas caché son souhait d’évoluer avec son ami en club. Le journal explique cependant que l’intérêt du Real Madrid grandit de semaine en semaine et que la signature de Nico Williams est une formidable opportunité à côté de laquelle le club de la Casa Blanca ne souhaite pas passer. Le profil du joueur a par ailleurs été validé par Xabi Alonso, qui sait que dans ce secteur de jeu, un départ de Rodrygo est possible. Avec un joueur tel que Nico Williams, la perte du Brésilien serait immédiatement compensée, pour le plus grand bonheur du technicien espagnol et des supporters madrilènes.