La Ligue 1 donne enfin un coup de main au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Auteur d'un début de saison très convaincant en Ligue 1, le Paris Saint-Germain est néanmoins pas tranquille en championnat. Ce qui est nouveau.

Cette semaine de Coupe d’Europe a permis de rappeler que seul le PSG arrivait vraiment à se montrer au niveau quand l’adversité montait d’un cran. Seul club français à s’imposer cette semaine et seul club à faire carton plein, Paris porte le football français depuis des années. En Ligue 1, la musique est pour une fois différente malgré le début de saison quasiment parfait des joueurs de Christophe Galtier. En effet, avec 6 victoires et un nul, le champion de France occupe logiquement la première place du classement. Mais pas avec 10 points d’avance comme ce fut quasiment le cas toute la saison passée. Pour le moment, des équipes comme Lens et l’OM s’accrochent, et c’est peut-être une bonne chose pour le Paris SG, qui est poussé pour performer sans pouvoir se relâcher. C’est ce que constate Dominique Sévérac dans les colonnes du Parisien.

Le PSG ne peut plus s'endormir en Ligue 1

« Pour le PSG, le marathon s’achève donc, avec le 7e match en 22 jours ce dimanche au Groupama Stadium. Pour l’instant, la casse est limitée, avec 1 nul et 6 victoires, mais aussi deux blessés, Presnel Kimpembe (cuisse gauche) et Renato Sanches (adducteurs). Pour l’instant, Paris n’a créé aucun écart avec les autres et ce n’est pas vraiment de sa faute, avec un seul nul en sept journées. Il n’est sans doute plus habitué alors qu’il affichait 7 points d’avance la saison dernière sur l’OM, qui avait un match en retard. Cette concurrence pour l’instant nouvelle l’oblige à tout gagner, à ne pas perdre en tout cas, le serment que le duo Campos-Galtier a prêté devant la troupe dans l’intimité du camp des Loges », a livré le journaliste, persuadé que le fait que des équipes en Ligue 1 arrivent enfin à tenir un rythme élevé va permettre au PSG de donner le meilleur de lui-même cette saison.