La fake news sur Neymar démentie, et ça change tout

Revenu à Paris après sa convalescence au Brésil, Neymar est au coeur des rumeurs. Il y a son transfert, et il y a les bruits sur la véritable situation de sa guérison, qui ont pu faire trembler le PSG.

Malgré sa récente prolongation de contrat, dont la dernière année en option a été validée il y a moins d’un an, Neymar est bien au coeur de discussions sur son avenir. Le Brésilien n’est plus considéré comme intouchable au PSG, et ses absences répétées sur blessure ont fini par lasser ses dirigeants. Son nom est désormais associé à Manchester United, qui pourrait s’offrir une recrue d’ampleur alors que le club est sur le point d’être vendu. Même si le numéro 10 parisien n’est plus aussi impressionnant sur le terrain, cela reste un nom qui fait rêver.

Un joueur blessé, ça ne fait pas rêver au mercato

A 31 ans, difficile de savoir si Neymar a encore de nombreuses années de football de haut niveau. Contrairement à Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, il ne se voit probablement pas jouer jusqu’à l’aube de ses 40 ans, lui qui a déjà frappé les esprits en affirmant l’an dernier que la Coupe du monde au Qatar sera sa dernière, avant de tempérer ses propos. L’une des questions cruciales sera aussi sa forme physique, lui qui n’est pas vraiment le maitre de la préparation invisible, et surtout qui enchaine les blessures.

La dernière en date, aggravée lors de la Coupe du monde, a provoqué l’arrêt de sa saison le 19 février dernier contre Lille, où il a pris le choc de trop. Depuis, le sprint final pour le faire revenir pour le match face au Bayern Munich est tombé à l’eau et le Brésilien s’est fait opérer. Le PSG avait tablé sur une indisponibilité de quatre mois, mettant un terme à sa saison. Mais récemment, Marc Mechenoua, journaliste pour Goal, avait affirmé à la surprise générale que la reprise de Neymar ne devrait pas se faire avant novembre voire décembre 2023. De quoi faire capoter une éventuelle vente, un joueur blessé n’ayant jamais fait rêver les supporters et les dirigeants.

Neymar sera là pour la reprise

Mais ce mardi, L’Equipe contredit totalement cette affirmation, assurant que Neymar devrait bien être opérationnel à l’occasion de la reprise de l’entrainement de la saison 2023-2024 du Paris SG. Vers la mi-juillet, il sera attendu avec le reste du groupe pour des séances normales, et donc une reprise avec le championnat en août. Un temps de passage rassurant sachant qu’une éventuelle vente a très peu de chances de se conclure en tout début de mercato, et que l’état de forme et la motivation de Neymar peuvent aussi jouer sur son avenir. Même si le PSG est prévenu, un Neymar fringuant pendant l’été, est très loin de garantir une belle saison au final.