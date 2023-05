PSG : Neymar invendable, la médecine alerte Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis deux semaines, le départ de Neymar du PSG est de plus en plus souvent évoqué. Scandalisé d'avoir été importuné à son domicile par des supporters furieux, le Brésilien pourrait quitter Paris. Mais il y a un énorme problème que l'on vient seulement d'apprendre.

Opéré de la cheville au Qatar en mars dernier, suite à une énième blessure le 19 février lors du match PSG-Lille, Neymar a repris le chemin de la salle de gym. Et la star brésilienne n’a même plus besoin de béquille pour marcher, on l’a ainsi vu samedi dernier au Parc des Princes venir assister à la victoire de son équipe face à Ajaccio. Le lendemain, Ney, comme l’appelle Christophe Galtier, a même pris la destination de Barcelone afin de fêter le titre de champion d’Espagne avec ses amis barcelonais, et cela, sans trop de gêne pour marcher. Cela ressemble à une bonne nouvelle pour un joueur qui souhaite se relancer dans un autre club, mais il y a un souci qui risque de faire pleurer Neymar et les dirigeants du Paris Saint-Germain déterminés à s’en débarrasser.

Neymar a jeté ses béquilles, c'est déjà ça

Le numéro 10 parisien a beau se déplacer sans réel problème, il est très loin de pouvoir reprendre la compétition. Si le PSG avait bien annoncé que Neymar était forfait jusqu’à la fin de l’actuelle saison, le club de la capitale n’a pas donné de durée totale sur l’absence du joueur, encore sous contrat jusqu’en 2027. Mais coup de théâtre, sur France Bleu Paris, Marc Mechenoua, journaliste pour Goal, a indiqué que le joueur de 31 ans ne serait pas là à l’heure de la reprise du championnat de Ligue 1. Et non seulement ça, mais Neymar ne sera pas apte pour la reprise de la Ligue des champions en septembre. Au mieux, l’attaquant, auteur de 13 buts cette saison en Championnat, pourrait revenir fin octobre ou en novembre.

ALLEZ PSG … Tous ensemble ❤️💙 pic.twitter.com/nQxWCL24BR — Neymar Jr (@neymarjr) February 15, 2023

Le journaliste a en effet affiché un certain pessimisme concernant Neymar. « Il faut savoir que Neymar ne va pas revenir avant 4 ou 5 mois, donc ça nous mène à octobre et moi, j'ai tendance à dire qu’il ne va pas revenir avant novembre s’il ne reprend pas en décembre. Il va se passer quoi entre août et novembre, il y a une équipe qui va commencer à tourner et s’installer. Et après, tout Neymar que tu es, ça va être difficile de bousculer une hiérarchie alors que tu n’as pas joué depuis huit mois. Il va rentrer dans une rotation et c’est peut-être là qu’on va voir sa meilleure phase », a confié Marc Mechenoua, ce qui change radicalement la donne au mercato.



Le retour décalé de Neymar à la compétition risque de complètement verrouiller l'idée d'un transfert ou d'un prêt avec option d'achat du joueur brésilien, et cela même si ce dernier a désormais la volonté supposée de partir durant le prochain marché des transferts. Car pas besoin d'être un insider pour savoir qu'aucun club ne fera signer la star du PSG et du Brésil s'il est forfait jusqu'en novembre. Avec un salaire de 3 millions d'euros par mois à Paris, il faudrait avoir tout de même un sacré sens du risque pour s'offrir dès cet été un joueur blessé et dont le retour est reporté à l'automne. Bien évidemment, Pini Zahavi, l'intermédiaire miracle, a déjà fait des miracles et sa présence dans l'opération peut faire croire à une solution. Mais voir Neymar partir de Paris alors qu'il ne peut pas jouer le début de la Ligue des champions serait un énorme exploit.