La clause qui rapporte gros, le PSG a assuré

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier après quelques mois en prêt, Hugo Ekitike signait officiellement et définitivement à l'Eintracht Francfort. En Allemagne, l'attaquant international Espoirs brille enfin.

Signer au PSG n'est jamais une chose facile à gérer pour un jeune joueur. Hugo Ekitike a en plus de cela évolué dans un PSG qui n'était pas au mieux de sa forme collectivement. L'ancien du Stade de Reims a eu beaucoup de mal à se mettre en valeur. Le club de la capitale n'a pas voulu forcer et a donc décidé de se séparer d'Hugo Ekitike. Ce dernier reste un joueur de grand talent et pas mal de clubs ont sauté sur l'occasion pour le récupérer. C'est finalement Francfort qui a eu le dernier mot. En Bundesliga, le joueur français se régale. Depuis le début de la nouvelle saison, il en est déjà à 17 buts marqués et 6 passes décisives données en 32 matchs disputés toutes compétitions confondues. De quoi forcément attirer l'oeil de formations encore plus huppées.

Ekitike prêt à faire les affaires du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Heki (@hekitike)

Selon les derniers échos provenant de CaughtOffside, Chelsea et Arsenal sont en effet très intéressés à l'idée de récupérer Hugo Ekitike et ce, dès l'été prochain. L'Eintracht Francfort ne sera néanmoins pas facile en affaires puisque le club allemand veut d'après Bild 80 millions d'euros pour lâcher le natif de Reims. A noter qu'en cas de vente d'Ekitike de la part de Francfort, le PSG touchera 20 % sur la plus-value. Une somme qui serait la bienvenue pour le club de la capitale, qui ne manquera pas de travail l'été prochain.

Aussi, les champions de France pourraient vendre Randal Kolo Muani à la Juve. Ce départ et l'argent qu'il fera rentrer dans les caisses (avec le départ potentiel d'Ekitike en Premier League) pourraient permettre à Paris de faire une très belle affaire pour renforcer son secteur offensif. En tout cas, de son côté, Hugo Ekitike a fait pas mal de chemin depuis son départ de la capitale française et a fini par faire considérablement monter sa cote. Une belle revanche pour un joueur qui n'a pas eu la chance qu'il aurait aimé avoir au PSG et qui a été lâché pour 16,5 millions d'euros à Francfort.