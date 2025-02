Ekitike vaut de l’or, le PSG va pleurer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après son passage raté au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike s’est refait une santé en Allemagne. L’attaquant français fait le bonheur de l’Eintracht Francfort qui envisage de le conserver une saison supplémentaire avant une énorme vente. De quoi donner des regrets aux Parisiens.

Randal Kolo Muani en est la parfaite illustration, rien n’empêche un flop du Paris Saint-Germain de se relancer loin du Parc des Princes. Totalement absent des plans de l’entraîneur Luis Enrique, l’attaquant prêté à la Juventus Turin a subitement retrouvé des couleurs chez les Bianconeri. Un an plus tôt, on assistait déjà au même phénomène avec Hugo Ekitike. L’ancien joueur du Stade de Reims ne répondait absolument pas aux attentes dans la capitale. Entre ses performances décevantes, son comportement pointé du doigt et sa tendance à en faire trop sur le terrain, l’international Espoirs tricolore avait fini par acter son échec.

Il aura fallu attendre l’hiver 2024 pour le voir se relancer à l’Eintracht Francfort, qui l’avait recruté dans le cadre d’un prêt avec option d’achat avant son transfert définitif pour 16,5 millions d’euros. Quelques mois plus tard, force est de constater que le Paris Saint-Germain a réalisé une très mauvaise affaire. Hugo Ekitike réussit une excellente saison en Allemagne, lui qui totalise 17 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues. Ses statistiques attirent l’attention des clubs et font grimper sa valeur.

Une consolation pour le PSG

Résultat, le quotidien Bild nous apprend que l’Eintracht Francfort espère le vendre en 2026 pour 80 millions d’euros ! Mais pour le moment, une vente n’est pas d’actualité. « Il s’intègre parfaitement chez nous et a fait de gros progrès en un an, s’est réjoui le directeur sportif de Francfort Markus Krösche. De plus, il possède déjà un taux de réussite exceptionnel. Il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs attaquants d’Europe. » Pour se consoler, le Paris Saint-Germain pourra toujours se rappeler qu’il avait négocié 20% d’une éventuelle plus-value sur un futur transfert d’Hugo Ekitike.