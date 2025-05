L'OM et l'OM mettent une claque au PSG, le Parc c'est fini

Dans : PSG.

La saison de Ligue 1 est désormais terminée depuis une semaine et les clubs préparent l’exercice prochain. Les affluences, dans les stades cette saison, battent des records. L’OM reste devant, et le PSG aura envie d’accélérer son déménagement pour lutter.

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain veut un stade plus grand. Le Parc des Princes, bastion historique du club, semble trop petit pour le futur. Le PSG garde l’ambition de devenir un club référence en Europe. Outre les résultats sportifs, la question du stade est sur toutes les lèvres. Avec la fin des championnats, les statistiques des affluences moyennes cette saison sont dévoilées. Au niveau mondial, le club de la capitale française est loin des premières places. Avec une moyenne de 47 676 personnes, le champion de France se classe à la 30e position derrière le club chinois du BJ Guoan et les Glasgow Rangers.

Le PSG derrière l’OL et l’OM

Mais le PSG n’est surtout pas le leader en France au niveau affluence dans les stades. Le récent vainqueur de la Coupe de France face à Reims est derrière l’OM et l’OL. Marseille occupe la septième place mondiale avec en moyenne 63 683 personnes présentes au stade. Dans une saison plus compliquée, l’OL se démarque également. Le club Rhodanien a réuni plus de 50 621 personnes cette saison dans son stade et se classe à la 25e place mondiale. Des chiffres que le PSG ne peut pas atteindre. Le Parc des Princes ne dispose que de 48 000 places. Le club de la capitale a pour ambition de construire sa nouvelle enceinte du côté de Poissy.

Un dossier qui avance bien selon le député des Yvelines et maire de Poissy jusqu’en 2022, Karl Olive : « Il y a deux jours, j'aurais dit ici que la balle était dans le camp de Stellantis. Mais il se trouve que Stellantis a annoncé en comité central à ses syndicats qu'ils étaient en contact avec le Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui la balle est dans le camp du PSG » a-t-il expliqué lors de la matinale sur TF1. Avec un nouveau stade rempli d’ambition, le PSG pourra remonter dans le classement des affluences pour passer un nouveau cap, secondaire certes.