PSG ‍: Le futur Parc des Princes va tuer le Stade de France

Si le PSG doit quitter le Parc des Princes, ce qui n'est pas décidé, son projet de nouveau stade est suffisamment énorme pour déjà faire trembler le Stade de France. Au point même que l'enceinte de Saint-Denis est menacée.

A un an des élections municipales, les dirigeants parisiens sont encore dans l'expectative concernant la possibilité d'acheter le Parc des Princes, ce que l'actuelle municipalité refuse fermement. Si la municipalité échappe à l'actuelle majorité, sachant qu'Anne Hidalgo ne se représentera pas, alors le PSG peut éventuellement vite finaliser le dossier et rester dans son stade emblématique. Mais si le refus est confirmé, alors le déménagement vers un nouveau Parc des Princes construit en région parisienne sera confirmé et Nasser Al-Khelaifi passera à l'action et s'offrira un nouveau bijou pour accueillir les matchs du Paris Saint-Germain. Et c'est ce qui inquiète le Stade de France.

Cette enceinte ultra-moderne annoncée pour contenir 90.000 spectateurs, avec des accès facilités, y compris pour les automobilistes, vend du rêve sur le papier, avec tout ce qu'il faut désormais pour combler d'aise le public. Mais du côté du Stade de France, la possibilité de voir un nouveau stade aux normes actuelles se construire fait trembler tout le monde et cela a même eu un premier effet direct sur le stade qui a accueilli le Mondial 1998, mais également les Jeux Olympiques de Paris 2024. Car gérer un stade qui n'a plus le monopole des grands événements est forcément un énorme risque pour le gestionnaire.

Le Stade de France en grand danger à cause du PSG ?

Désignée pour prendre les commandes du Stade de France, même si un recours a repoussé la signature du contrat avec l'état, la société lyonnaise GL Events a tout prévu, y compris la construction par le Paris Saint-Germain d'un grand stade en région parisienne. Et si c'est le cas, alors le futur gestionnaire du Stade de France pourra résilier son contrat de 30 ans sans aucune indemnité et ainsi renvoyer la gestion de l'enceinte dionysienne à l'état. Tout a été écrit noir sur blanc dans l'accord récemment trouvé, et cela n'annonce rien de bon pour le Stade de France. Même si Paris n'est pas encore Londres, où les stades XXL se sont multipliées, le gestionnaire du Stade de France pense que la concurrence avec le PSG sera trop forte et qu'il sera impossible de rentabiliser l'entretien et les travaux à prévoir faute d'attirer la totalité des grands événements.