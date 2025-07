L'annonce qui va miner le moral des joueurs du PSG

Dans : PSG.

En pleine préparation de la finale de la Coupe du monde des clubs, les joueurs du PSG pourront ensuite profiter de vacances bien méritées. Mais la date de reprise est déjà tombée.

Calendrier de la Ligue 1, programmation des premiers matchs et désormais date de reprise, le PSG n’a pas terminé sa saison 2024-2025, qu’il se tourne déjà vers 2025-2026. C’est le lot des équipes qui vont au bout de toutes les compétitions, même si cet été 2025 restera dans l’histoire avec une saison qui dure depuis plus d’un an pour les joueurs de Luis Enrique. Et les vacances, elles, ne dureront pas bien longtemps. En effet, afin de se projeter sur la saison suivante, alors que la saison va se terminer ce dimanche après la finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea, le PSG va annoncer une date de reprise de l’entrainement au lundi 4 août, pour évaluer l’effectif et faire les tests médicaux habituels, dévoile RMC ce jeudi soir.

Trois semaines de congés, pas un jour de plus

Cela laissera pile trois semaines de vacances aux joueurs, soit le minimum obligatoire avec une reprise des séances programmée le mardi 5 août. Mais avec une telle date de reprise, le champion de France, d’Europe et peut-être du monde, n’aura que huit jours pour préparer sa première compétitions, avec la super coupe de l’UEFA contre Tottenham dès le 13 août à Udine. Autant dire qu’il sera impossible de voir des tournées ou des stages de préparation de longue durée voir le jour. « Le Paris Saint-Germain respecte les trois semaines de congés. Dans cette mesure-là, ce n'est pas un problème. Le seul problème qui peut se poser c'est comment la préparation va se dérouler pour un match de Supercoupe. Mais ça c'est un autre sujet, et ce n'est pas l'UNFP de le traiter », a livré David Terrier, qui résume bien la situation complexe dans laquelle se trouve le PSG, sur la radio sportive.