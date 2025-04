L'Algérie imite le PSG et fait polémique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois maintenant, la sélection algérienne a retrouvé des couleurs. Les Fennecs veulent continuer d'enchaîner les victoires et auront prochainement deux rencontres amicales pour le faire.

L'Algérie n'aura pas été à la hauteur des dernières compétitions continentales qu'elle a jouées. Les Fennecs n'auront en plus de cela pas réussi à se qualifier pour la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar. Les fans et observateurs algériens demandent bien plus à leurs joueurs. Mais l'Algérie peut se rassurer au vu du vivier de joueurs sur lequel elle peut bâtir. Des jolis noms ne font cependant pas tout et il faudra avant tout compter sur une belle force collective. Cela passera par de la confiance avec l'enchainement de victoires. Au mois de juin, les hommes de Vladimir Petković affronteront d'ailleurs en amical la Suède et... le Rwanda. De quoi faire polémique.

L'Algérie fait polémique pour son match contre le Rwanda

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe d'Algérie de football (@lesverts.faf)

Ces dernières heures, la fédération algérienne a en effet annoncé qu'en plus de défier la Suède, l'Algérie serait opposée quelques jours avant au Rwanda au stade Chahid Hamlaoui de Constantine. Si les Amavubi sont un adversaire de qualité, ils pourraient essuyer malgré eux quelques sifflets et critiques. En effet, beaucoup de fans algériens auraient aimé que leur fédération choisisse un autre adversaire. La raison ? Le fait que Rwanda soutienne le M23, groupe rebelle qui mène un conflit sanglant dans l'est de la République Démocratique du Congo. Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été les commentaires cinglants à l'encontre du choix de l'Algérie. A noter que le pays maghrébin n'est pas le seul à être critiqué pour ses rapports avec le Rwanda. C'est aussi le cas du PSG avec son partenariat Visit Rwanda, qui court encore jusqu'en 2028 et qui est régulièrement dénoncé par les fans et observateurs du football français.