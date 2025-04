Rayan Cherki utilise l’Algérie et menace la France

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Alors que son choix n’a pas encore été annoncé, Rayan Cherki serait déjà fixé. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais aurait opté pour l’équipe de France au détriment de l’Algérie, seulement utilisée comme moyen de pression dans ses échanges avec la Fédération Française de Football.

Rayan Cherki botte en touche. Après le quart de finale aller de Ligue Europa face à Manchester United (2-2) la semaine dernière, le Franco-Algérien avait refusé de s’exprimer sur son choix de sélection. « Chaque chose en son temps », avait simplement répondu le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais à beIN Sports. Pourtant, La Gazette du Fennec, qui s’est entretenu avec des proches du joueur, assure que ce dernier a bien pris sa décision.

Malgré le pressing des anciens Gones Amine Gouiri et Houssem Aouar, Rayan Cherki n’a aucune intention de représenter l’Algérie. Nos confrères indiquent que le meneur de jeu n’a d’yeux que pour l’équipe de France afin d’évoluer au plus haut niveau. Déterminé, le Lyonnais avait même été vexé par la convocation de Désiré Doué, plus jeune que lui, au dernier rassemblement des Bleus. Plusieurs cadres des Espoirs tricolores estimeraient que la Fédération Française de Football a accéléré son ascension pour l’empêcher de rejoindre son frère Guéla Doué en Côte d’Ivoire.

Cherki met la pression

A son tour, Rayan Cherki aurait donc mis la pression à l’instance en rappelant la possibilité pour lui de représenter les Fennecs et même l’Italie. La FFF lui aurait alors assuré qu’il ne disputerait pas l’Euro avec les Bleuets cet été, mais bel et bien le Final Four de la Ligue des Nations en juin. Ce serait une énorme satisfaction pour Rayan Cherki, si déterminé à porter le maillot tricolore qu’il accepterait d’attendre le départ de Didier Deschamps en 2026. Bien sûr, ces informations sont à prendre avec précaution tant que le principal intéressé garde le silence sur son avenir international.