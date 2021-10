Kylian Mbappé, le Real Madrid éteint l'incendie, le PSG lui fait peur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Au moment où Kylian Mbappé parle ouvertement de son désir réfréné par le PSG de rejoindre le Real Madrid l’été dernier, le club merengue n’a pas laissé passer l’occasion.

Florentino Pérez a laissé transparaitre dans la presse espagnole sa volonté de rapidement boucler le dossier de l’attaquant parisien, si possible dès le 1er janvier, histoire qu’il n’y ait pas de mauvaises surprises. Le Real Madrid a déjà su par le passé recruter rapidement des joueurs en fin de contrat, et David Alaba était déjà annoncé dans la capitale espagnole dans les premiers jours de janvier 2021. Ce n’est donc pas une surprise de la part du président de la Maison Blanche d’anticiper ainsi les négociations avec un Mbappé qui ne cache plus que son rêve est de rejoindre le Real Madrid. Mais l’idée aussi n’est pas de froisser un PSG qui est forcément tendu sur le sujet. La phrase de Nasser Al-Khelaïfi, qui avait assuré sa confiance dans le fait que Mbappé ne serait pas transféré et ne partirait pas libre, a marqué les esprits. Même si les choses sont très mal embarquées, le Paris SG et son président qatari vont tout faire pour faire changer d’avis le champion du monde 2018.

La crainte d'une vengeance ?

Si Nasser perd Mbappé gratuitement, il n'hésitera pas à se venger du Real comme il l'a fait avec le Barça. Florentino Perez a tout intérêt à ne pas manquer de respect au PSG. — Believe in Paris ➐ (@BelieveInParis_) October 5, 2021

Ainsi, contacté par RMC sur cette volonté de faire signer Kylian Mbappé très rapidement en 2022, Florentino Pérez a calmé le jeu. Le président du Real Madrid a expliqué que ses propos avaient été mal compris par la presse espagnole, et a sorti une version plus light à la radio sportive française. « Mes propos ont été mal interprétés. Ce que j’ai dit est qu’iI faut attendre l’année prochaine pour avoir des nouvelles et ce, toujours dans le respect du PSG avec lequel nous entretenons de bonnes relations », a livré le président merengue qui a tenu à prendre des gants. Par peur de représailles, si jamais le PSG ne goûtait pas vraiment l'attitude du Real Madrid, comme cela avait été le cas avec le FC Barcelone ces dernières années ? Possible, néanmoins, dans ses dernières déclarations, Kylian Mbappé ne laisse pas beaucoup d’espoir au PSG, mais le Real Madrid n’a pas spécialement envie de remuer le couteau dans la plaie. Déjà que les contacts avérés entre le clan Mbappé et la formation espagnole ont du mal à être digérés par Leonardo, qui en veut lui beaucoup plus à la Maison Blanche.