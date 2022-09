Kylian Mbappé et Paul Pogba, la fin fracassante du silence

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pour la première fois depuis les révélations sur l'affaire Paul Pogba, Kylian Mbappé est sorti de son silence. La star du PSG et de l'équipe de France ne veut pas faire des vagues, et il laisse mollement le bénéfice du doute à son coéquipier.

Les apparitions de Kylian Mbappé en conférence de presse sont rares et à la veille de l’entrée en lice du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, mardi face à la Juventus au Parc des Princes, le club de la capitale a envoyé son numéro 7 pour faire face aux médias européens. Bien évidemment, l’attaquant n’a pas échappé à une question sur l’affaire Paul Pogba. En effet, contre toute attente, Mbappé a été mêlé bien malgré à cette histoire, Mathias Pogba affirmant que son champion du monde de frère avait payé un marabout afin de jeter un sort au joueur du PSG et de l’équipe. Depuis, on a appris que le milieu de terrain de la Juventus avait dit aux policiers que les déclarations de son frère étaient fausses et relevaient du chantage. Ce lundi, Kylian Mbappé est donc sorti de son mutisme lorsque la question sur une possible relation dégradée avec Paul Pogba.

Mbappé veut croire Paul Pogba

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

La star française du Paris Saint-Germain a précisé que Paul Pogba l’avait appelé et il a ensuite livré le fond de sa pensée sur tout ce qu’il s’est dit concernant une éventuelle attitude très négative du joueur de la Juventus à son encontre. « Si cela peut affecter ma relation avec lui ? pfuuuu…Non, parce qu’au jour d’aujourd’hui je préfère faire confiance à la parole d’un coéquipier. Il m’a appelé, il m’a donné sa version des faits et aujourd’hui c’est sa parole contre la parole de son frère, donc je vais faire confiance à mon coéquipier dans l’intérêt de la sélection. On a une grande compétition qui arrive et je pense qu’il (Ndlr : Paul Pogba) est déjà dans certains problèmes et ce n’est pas le moment d’en rajouter. On va voir comment ça se passe et je suis assez détaché de tout cela », a expliqué, avec une mine très fermée, Kylian Mbappé, qui a choisi son camp même si très clairement il n’est pas convaincu à 100%. Au moins Didier Deschamps aura reçu le message 5 sur 5, Mbappé et Pogba peuvent cohabiter, même s'ils ne seront pas les meilleurs amis du monde.