Kylian Mbappé a un rêve, les supporters du PSG jubilent !

Par Guillaume Conte

Le PSG est en train d'inverser la tendance dans le dossier Kylian Mbappé, puisque le joueur rêve plus de gagner la Ligue des Champions avec Paris, que de signer au Real Madrid.

Les supporters du Paris Saint-Germain, qui vivent chaque année des déceptions dans leur course au titre suprême en Europe, sont lassés de voir leur club être régulièrement piétiné. Une bonne nouvelle leur ferait du bien en ces moments délicats, surtout que le 10e titre pourrait ne même pas être fêté avec le Collectif Ultras Paris qui est entré en guerre avec la direction. En plus de cela, le meilleur joueur de la saison, Kylian Mbappé incontestablement, est tout de même parti pour signer au Real Madrid sans aucune compensation financière, puisqu’il arrive à la fin de son contrat.

Le forcing de l'Emir du Qatar

Le PSG cherche depuis des mois à le prolonger, sans succès. D’autant plus que l’attaquant français a lui même expliqué à l’automne qu’il avait émis le désir de signer dans la capitale espagnole, sans y avoir été autorisé par Nasser Al-Khelaïfi. Dès lors, les chances du PSG de le conserver une ou deux saisons de plus sont devenus infimes, d’autant plus que Paris a encore une fois échoué dans sa quête du sacré en Ligue des Champions, trébuchant dans la double confrontation avec le Real Madrid pourtant largement dominée dans son ensemble. Une nouvelle faillite qui aurait pu provoquer la perte totale des espoirs au Paris SG. Mais bien au contraire, l’Emir du Qatar a continué de faire le forcing, et des indices positifs sont apparus ces dernières semaines.

Si la mère et le frère de Kylian Mbappé sont actuellement à Doha, c’est bien parce que le PSG a beaucoup avancé sur son projet de futur contrat, avec une offre bien évidement copieuse financièrement. Marca parle même d’un chèque en blanc offert à Kylian Mbappé, qui peut y inscrire le montant de son choix, même si l’argent n’a jamais été au centre des négociations. Le champion du monde 2018 préfère avoir un droit de regard sur son image, chose très importante à ses yeux, et surtout sur le visage du PSG la saison prochain. Un projet articulé autour de lui lui plairait énormément, et lui permettrait peut-être de réaliser enfin son grand rêve. En effet, le Parisien le dévoile ce vendredi, Kylian Mbappé a une énorme ambition, et tout le club parisien y est forcément sensible.

Le Real Madrid mis de côté par Mbappé ?!

En effet, le numéro 7 du PSG rêve d’être le joueur qui amène la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. « Un rêve peut-être même supérieur à sa volonté de rejoindre le Real, nourrie depuis l’enfance », écrit Le Parisien, pour qui Mbappé a envie de marquer l’histoire du football français. Mais il a besoin pour cela d’un projet qui le séduit, et s’il ne va pas choisir l’entraineur ou les joueurs, l’ancien monégasque rêve de faire venir Luis Campos comme directeur sportif à la place d’un Leonardo qui ne fait plus vraiment l’unanimité au Qatar. Des efforts que chacun devra consentir, d’autant que Nasser Al-Khelaïfi fait partie de ceux qui veulent voir Leonardo rester. Mais les concessions fort partie du job, surtout quand l’Emir en personne reçoit la maman de Kylian Mbappé cette semaine, avec la farouche volonté de tout faire pour qu’il reste encore deux ans au PSG.