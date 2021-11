Kimpembe à la ramasse, Pierre Ménès supplie Sergio Ramos

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La boulette de Kimpembe, qui a provoqué un pénalty inutile à la dernière seconde face à Leipzig, fait tourner les regards, et notamment celui de Pierre Ménès, vers Sergio Ramos.

Mauricio Pochettino enchaine les compositions d’équipe en essayant de trouver la bonne formule au milieu de terrain et dans l’animation offensive du PSG. Au poste de gardien, c’est également tortueux, mais en défense, les choix sont assez faciles. Marquinhos et Presnel Kimpembe n’ont aucune concurrence, et la paire parisienne enchaine les matchs sans être contestée. Si le Brésilien est toujours le métronome de sa formation, avec une régularité impressionnante, Kimpembe reste lui souvent dans le combat, un peu plus à l’arrache, avec forcément des situations parfois compliquées pour lui. Ce fut le cas à Leipzig, où il s’est retrouvé mal placé et donc obligé de compenser sur un duel aérien, avec une faute et un pénalty concédé au final. Une nouvelle erreur qui ne remet toutefois pas en cause son statut de titulaire, la faute à l’absence de concurrence. Le PSG ne peut en effet pas compter sur Sergio Ramos, toujours blessé et qui ne semble pas proche d’un retour. Un constat que déplore Pierre Ménès, pour qui le défenseur central espagnol ferait un bien fou avec son expérience à la place du champion du monde français, jugé pas assez fiable sur une saison.

Pierre Ménès fustige Kimpembe

« Et c’est sur un penalty concédé par Kimpembé et validé par la VAR que Szoboszlai a égalisé sur péno. Kimpembé qui, sur cette action, est dans une position assez ahurissante puisqu’il est derrière les attaquants allemands et qu’il escalade Nkunku sans toucher le ballon. Le défenseur parisien commet énormément d’erreurs depuis le début de la saison et c’est là qu’on se languit que Ramos revienne peut-être un jour et rebatte un peu les cartes dans ce secteur », a demandé Pierre Ménès sur son site, même si la prudence mise dans ses propos rendent le retour de Sergio Ramos encore et toujours incertain. En attendant, Diallo, Kehrer ou Danilo n’ont pas du tout les faveurs de Mauricio Pochettino pour jouer en défense centrale, et Mauricio Pochettino prie certainement tous les jours pour que l’un des membres de sa charnière ne se blesse pas dans les prochaines semaines.