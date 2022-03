Karim Benzema vexé, le PSG n'attend que ça

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Après avoir terrassé le PSG quasiment à lui tout seul, Karim Benzema peut-il réellement porter le maillot parisien la saison prochaine ?

La très forte tendance est à un non évident, même si l’été pourrait être beaucoup plus chaud que prévu. Cela dépendra tout d’abord des performances du Real Madrid en Ligue des Champions. Malmenés par le PSG, les Madrilènes ont tout de même bénéficié d’un joli miracle pour aller chercher la qualification, entre l’écroulement parisien et la bourde de Donnarumma. Il faudra voir face au collectif de Chelsea, qui avait sorti le Real la saison passée. Et la dernière confrontation face au FC Barcelone, laisse à penser que les Merengue, quand ils sont privés d’un joueur clé comme Benzema, sont beaucoup moins effrayants. KB9 a donc une importance capitale, un statut de légende qui est toujours en marche, mais une crainte aussi pour son avenir.

Haaland décisif pour l'avenir de Benzema

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Si jamais Kylian Mbappé et Erling Haaland venaient à signer tous les deux au Real Madrid, avec Vinicius Junior également en pleine progression pour représenter la relève, alors Karim Benzema a déjà fait savoir à sa direction qu’il n’envisageait pas forcément de s’éterniser à Madrid. Malgré son attachement au club espagnol, il se voit comme le leader offensif du club, et n’envisage pas de redescendre d’un cran. Actuellement, KB9 a un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2023 mais il entend bien garder le contrôle de son avenir. Il faut dire qu’à 34 ans, l’ancien de l’OL ne semble pas piquer du nez, bien au contraire, et son triplé face au PSG le met en position de force.

C’est pourquoi, selon Defensa Central, Karim Benzema et son entourage ont tenu à se montrer clairs. Une prolongation de contrat ne sera étudiée que si Erling Haaland venait à signer ailleurs qu’au Real Madrid, comme à Manchester City par exemple. Un désaccord avec le rêve de Florentino Pérez, qui se rend bien compte du niveau de son équipe parfois un peu limite, et pour qui associer Haaland à Mbappé est une réelle envie, et une volonté d’effectuer une démonstration de force à toute l’Europe. Même si cela devait pousser Karim Benzema vers la sortie ? Si tel était le cas, nul doute que le PSG, qui a déjà pris quelques renseignements, n’hésiterait pas à repartir à l’assaut de l’avant-centre de l’équipe de France. Les Parisiens ne manquent pas de stars, mais un joueur capable de faire briller un collectif comme Karim Benzema est forcément dans le viseur des dirigeants du Paris SG.