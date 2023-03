José Mourinho au PSG, c'est non selon Canal+ !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

José Mourinho est de plus en plus souvent cité comme le possible remplaçant de Christophe Galtier comme entraîneur du Paris Saint-Germain, et cela même si du côté du PSG on laisse entendre que ce dernier restera à son poste en fin de saison. Mais le Special One suscite forcément de l'intérêt.

La défaite encaissée par le PSG dimanche contre Rennes a remis les projecteurs sur Christophe Galtier et Luis Campos, le duo nommé par Nasser Al-Khelaifi pour réaliser une révolution qui a tourné au fiasco. Tandis que certains font fuiter que finalement les dirigeants qataris n’ont pas l’intention de tout changer et que Galtier va sauver sa tête en fin de saison, du moins si le club de la capitale gagne un 11e titre de Champion de France, d’autres sources annoncent des contacts très avancés avec l’actuel entraîneur de l’AS Rome, José Mourinho. Mardi, Jérôme Rothen suppliait presque Al-Khelaifi d’aller chercher le technicien portugais, lequel a encore un an de contrat avec le club italien. Présenté comme celui qui peut enfin imposer ses ordres aux stars et ramener de l’ordre dans le vestiaire parisien, José Mourinho est donc présenté comme le sauveur éventuel. Mais tout n’est pas si simple.

Mourinho est le Special One, et il y tient

Journaliste vedette de Canal+, il commente les grandes affiches de Ligue des champions et de Ligue 1, Paul Tchoukriel a ouvertement fait savoir qu’il ne croyait pas du tout à la venue de José Mourinho au PSG. « Je ne le vois pas débarquer à Paris dans ce contexte-là. José Mourinho c’est The Special One et il porte bien son surnom. Il va devoir gérer des guéguerres entre qui décide quoi, ça c’est Doha, ça c’est le directeur sportif, ça c’est Antero Henrique, ça c’est Nasser. S’il vient, c’est pour être le boss. Dans l’organigramme du Paris Saint-Germain, on ne sait pas toujours qui décide de quoi et ça pose un problème. On parle de Klopp, Guardiola, Zidane et maintenant Mourinho, mais ce sont des entraîneurs qui ne viendront pas à n’importe quelles conditions au PSG. Ils ne viendront que s’ils ont les pleins pouvoirs, et décident de la politique sportive, du recrutement, de faire tourner les joueurs qu’ils souhaitent. Ils n’ont pas envie de mettre en jeu leur crédibilité pour un poste à Paris », a fait savoir le journaliste de Canal+, qui ne voit donc pas les dirigeants qataris réussir à convaincre l’homme aux trois victoires en Ligue des champions venir en Ligue 1 actuellement.

Et cette version de Paul Tchoukriel est étayée par différents éléments très récents. Car il y a quelques heures, Oier Fano Dadebat, qui participe à différents talk-show pour la radio espagnole Cope, a lâché une bombe au moment où l'on annonce que Carlo Ancelotti quittera le Real Madrid en fin de saison afin de prendre les commandes de la Seleçao. « Le prochain manager du Real Madrid sera José Mourinho et vous l'avez lu ici en premier », a-t-il dévoilé, affirmant donc que l'entraîneur de 60 ans retrouvera un poste qu'il avait quitté il y a dix ans. Le Paris Saint-Germain risque donc de devoir trouver ailleurs qu'à Rome son futur technicien, sauf si Christophe Galtier sauve son job.