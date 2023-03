José Mourinho, le sauveur du PSG a enfin un nom

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier devaient relancer le PSG. Cependant, les comportements nocifs persistent tout comme les déceptions sportives. Galtier sera t-il viré ? Les rumeurs vont bon train avec notamment une possible venue de José Mourinho.

Après les différents entraîneurs étrangers comme Unai Emery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, le PSG a tenté l'option franco-française l'été dernier. Champion avec Lille et européen avec Nice, Christophe Galtier arrivait à Paris avec son franc-parler. Le Marseillais de naissance devait donner un nouvel élan à une équipe de stars parisiennes pas toujours exemplaire dans l'état d'esprit. Mais, malgré l'apport de son compère portugais Luis Campos, Galtier se casse aussi les dents avec le PSG. Le club parisien a encore échoué en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les copies rendues par son équipe sont insuffisantes tandis que l'attitude sur et en-dehors du terrain des cadres est inadéquate avec le haut niveau.

Pour Rothen, Mourinho va réveiller l'endormie parisienne

Le bilan de Galtier est même inférieur à ses prédécesseurs. Le PSG a été éliminé dès les huitièmes de finale de la coupe de France et le titre de champion de France n'est pas tout à fait assuré. Si les Parisiens décrochent le titre, Christophe Galtier devrait avoir une deuxième chance au PSG. Cela n'empêche pas les nombreuses rumeurs d'un changement d'entraîneur au PSG. On parle de Zinedine Zidane, de Thomas Tuchel et même de José Mourinho. Le Portugais n'est plus dans le top 5 des entraîneurs en Europe et son jeu est parfois très restrictif. Mais, au vu de son palmarès et de son caractère, il a le profil pour réveiller les Parisiens. Jérôme Rothen le pense fort et milite pour sa venue.

🔴🔵 José Mourinho au PSG ? C'est un grand OUI pour @RothenJerome.



🎙 "Ce que j'aime chez Mourinho, c'est que c'est un p***** de passionné de foot ! Moi il me fait grimper au rideau ce mec-là. Je suis persuadé qu'il arrivera à faire bouger ce club !" #rmclive pic.twitter.com/Pr08bmXrt3 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 21, 2023

« Si c’est le choix des dirigeants parisiens, je pense en effet qu’il ne faut pas chercher plus loin que José Mourinho. Un entraîneur à poigne, un entraîneur qui a gagné, qui a beaucoup de vécu, qui sera respecté par tous les joueurs du vestiaire, qui saura faire régner une certaine discipline qui a disparu depuis X années au PSG. Recadrer des joueurs quand il y a des frasques nocturnes de la part de certains et que ça fait de bruit, lui sera au courant de tout ça. Il hésitera pas à mettre les joueurs devant leurs responsabilités même s’ils ont un statut et un salaire importants au club. A part à Tottenham, dans tous les clubs où il est passé il a gagné. […] C’est un pu***n de passionné de foot ! Moi il me fait grimper au rideau ce mec-là. Je suis persuadé qu’il arrivera à faire bouger ce club ! Et donner une bonne direction à ce club, alors ça durera ce que ça durera, mais je suis persuadé qu’il va réveiller une grande partie des passionnés du PSG », a t-il lâché dans son émission Rothen s'enflamme. A défaut du terrain, Mourinho réveillera déjà le PSG en coulisses avec son caractère légendaire.