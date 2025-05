« ‍J’ai plus de respect pour l’Inter ‍», cet ancien du PSG se lâche

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Impossible de désigner un favori pour la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan. Ancien joueur des deux clubs, Stéphane Dalmat ne cache pas sa préférence.

PSG-Inter Milan, ce sera une première confrontation entre les deux équipes en compétition officielle. Les deux clubs se sont déjà affrontés lors de matchs amicaux estivaux mais jamais dans un match de compétition, et encore moins avec cette importance. Stéphane Dalmat fait partie des joueurs qui ont évolué pour les deux clubs, au début des années 2000, mais il n’y a absolument pas photo aux yeux de l’ancien milieu de terrain. Son coeur bat pour l’Inter Milan, lui qui a fait un court passage à Paris (6 mois) où il a été vivement critiqué, mais est resté un peu plus longtemps en Lombardie (2 ans et demi) et avait été plus apprécié.

Il n'est jamais revenu au Parc en 25 ans

Il a envoyé le PSG en finale, le Qatar le couvre d'or https://t.co/b15eg271te — Foot01.com (@Foot01_com) May 9, 2025

Dans Le Parisien, il reconnait sans aucun effort que son coeur battra pour l’Inter Milan lors de la finale de la Ligue des Champions de la fin du mois de mai. « C’est un match particulier, car ce sont deux clubs où j’ai évolué. Mais je ne m’en cache pas, je supporte l’Inter. Je vais régulièrement voir ses matchs au stade, j’ai plus de respect pour ce club et d’affinités avec ces supporters. Je vais sûrement me faire des ennemis en disant cela, mais j’assume cette position ! Je n’ai joué que six mois au PSG et mon bilan n’a pas été exceptionnel. Je suis parti dans la foulée à l’Inter, et même si je n’ai pas gagné de titres, j’ai laissé une trace plus importante là-bas qu’à Paris. Je ne suis jamais retourné au Parc depuis mon départ, alors qu’à Milan, il y a une vraie reconnaissance des gens », a lancé Stéphane Dalmat, qui a annoncé qu’il allait « tout faire » pour être à Munich pour assister à cette finale entre deux de ses anciens clubs. Les supporters du PSG ne pourront toutefois pas compter sur lui pour donner de la voix.