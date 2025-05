PSG-Inter, c'est déjà la guerre pour les billets

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Qualifié en finale de la Ligue des champions face à l'Inter Milan, le Paris Saint-Germain pourra compter sur 18 000 de ses plus fidèles supporters à l'Allianz Arena de Munich. Les critères de sélection pour la vente des billets a fuité, et le club parisien a décidé de privilégier ses abonnés.

Pour la deuxième fois de son histoire, le Paris Saint-Germain a atteint la finale de la Ligue des champions, cette fois en l'emportant au terme d'une double confrontation, contrairement au Final 8 de 2020. Après avoir brillamment sorti Liverpool puis Aston Villa, les hommes de Luis Enrique se sont défaits d'Arsenal, le troisième club anglais affronté lors de ces phases finales. Qualifiés en finale face à l'Inter Milan, les Parisiens vont pouvoir compter sur le soutien massif de 18 000 de leurs supporters. A l'Allianz Arena de Munich le 31 mai, 18 000 parisiens auront l'occasion de pousser leur équipe au premier sacre de son histoire en C1. Malheureusement pour les nombreux fans du club, tous ne pourront être conviés.

Le PSG privilégie ses abonnés, et pas n'importe lesquels

Dès la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions, les critères de mise en vente des billets ont fuité. Révélés par L'Equipe, ceux-ci indiquent que le club parisien a décidé de privilégier ses abonnés. La vente se fera « en trois vagues successives selon plusieurs critères visant à récompenser leur ancienneté et leur assiduité. Elles seront lancées entre le 9 et le 20 mai », explique une source proche du PSG au quotidien sportif français. En clair, le club donnera « la priorité aux abonnés les plus fidèles (années d'abonnement) et assidus (présence au stade cette saison) ». Une manière de récompenser ceux qui poussent l'équipe parisienne depuis de nombreuses années, pour certains bien avant que le Qatar débarque. Et pour le reste, ce sera forcément compliqué, sachant la prise d'assaut des rares billets vendus au public et les tarifs corsés, allant pour le moment de 2.500 euros à 25.000 euros pour certaines places.