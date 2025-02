Ici ça bosse, Kolo Muani s'en prend-il à Luis Enrique ‍?

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Parti du Paris Saint-Germain pour la Juventus en janvier, Randal Kolo Muani s’éclate déjà avec son nouveau club. Il confie d’ailleurs être beaucoup plus heureux depuis qu’il a quitté le championnat de France.

Le recrutement de Randal Kolo Muani par le Paris Saint-Germain n’a pas été un pari gagnant. À la recherche de joueurs français de grand talent lors de l’été 2023, c’est tout naturellement que le club de la capitale a fait le forcing pour s’offrir celui qui sortait d’une saison remarquable avec l’Eintracht Francfort. Un an et demi plus tard, le bilan n’est pas fameux. L’ancien du FC Nantes n’a jamais réussi à s’intégrer pleinement dans la tactique particulière de Luis Enrique. Poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal, RKM s’est trouvé un nouveau jardin en Italie. Désormais titulaire à la Juventus, l’international français s’éclate et a déjà inscrit 5 buts en 3 matchs de championnat. Dans une récente interview, il avoue d’ailleurs prendre beaucoup plus de plaisir à Turin qu’il n’en prenait dans la capitale parisienne.

« Le football est beaucoup plus tactique »

La Ligue 1 critiquée pour son manque de rigueur ? Ce n’est pas la première ni la dernière fois qu’un joueur le dira. Randal Kolo Muani ne fait d’ailleurs pas exception, lui qui a quitté l’Hexagone pour trouver son bonheur en Italie. « Tout se passe plus que bien, je suis très heureux d’être ici. J’ai été très bien accueilli, comme dans une grande famille. J’ai parlé avec l’entraîneur, avec les capitaines, je m’entends bien avec tous mes nouveaux coéquipiers. Franchement, je me sens vraiment bien. Nous travaillons beaucoup, mais nous travaillons bien. C’est un gros changement par rapport à la Ligue 1. Ici on travaille beaucoup plus, on lutte plus, le football est beaucoup plus tactique. J’ai fait de très bons débuts, mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé, ils m’ont donné les bons ballons et j’ai su les utiliser correctement. Je le répète, je suis très heureux d’être ici à Turin et j’espère que ce bon moment continuera à l’avenir », a lâché celui qui aura du mal à reporter le maillot du Paris Saint-Germain avec la prolongation de contrat de Luis Enrique, dans un entretien accordé à Sky Italia.

La pression de son transfert à 90 millions d’euros dans les dernières secondes du mercato estival 2023 était probablement trop grande pour Randal Kolo Muani. Surtout, il évolue désormais dans un schéma tactique qui lui permet de faire parler plus naturellement ses qualités. De bon augure pour la suite.