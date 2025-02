Lacher le PSG, le Qatar explose de rire

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Qatar prêt à claquer la porte du PSG en raison des affaires judiciaires de Nasser Al-Khelaïfi ? Un spécialiste règle le dossier sans l'ombre d'un doute.

Les énormes investissements réalisés par le Qatar en France permettent à l’Emirat de peser sur la scène internationale. Ce petit pays du Golfe a ainsi réussi à organiser une Coupe du monde du football, même si ce sport ne passionne pas du tout la population locale. Le fonds d’investissement de l’Emirat a fait de la France son terrain de jeu favori, et si on parle beaucoup des médias à travers BeIN Sports et du sport avec le PSG, ce n’est absolument rien par rapport aux financements au niveau de l’électronique, l’énergie, l’immobilier, le numérique, la santé et la culture et aux biens détenus par l’Emir comme plusieurs palaces parisiens.

Le Qatar ne bougera pas du PSG

Néanmoins, force est de reconnaître que si le Qatar est connu du grand public en France, c’est par sa vitrine du PSG. Un beau moyen de se faire de la publicité, même si cela représente aussi un moyen de pression. Ainsi, pour la première fois en lien avec une actualité judiciaire, QSI a laissé entendre à ses sources qu’elle envisageait un désengagement du club de la capitale en raison de la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi, patron de BeIN Sports et du PSG. Une menace qui a de quoi faire trembler, car le champion de France reste vu comme la locomotive du football tricolore, avec sa capacité à attirer des stars, à remplir les stades, à faire grimper les droits télés et à aller loin en Coupe d’Europe.

Néanmoins, cette menace de désengagement du Qatar n’a pour le moment pas de quoi faire trembler. Même si plusieurs médias ont confirmé cette possibilité, ce sont surtout des comptes ou sites proches de la direction parisienne. Pour Ben Jacobs, qui suit de très près les affaires des pays du Golfe en lien avec les clubs de football européen, il n’y a aucune volonté de désengagement de la part du Qatar. La vitrine est trop belle pour être brisée, et les projets engagés (nouveau centre d’entrainement, nouveau stade) bien trop importants pour être balayés par une actualité négative. Le journaliste qui oeuvre notamment pour GiveMeSport assure que l'Emirat n'a pas changé sa position d'un iota. QSI compte bien garder la main au PSG, et continuer à investir lourdement à Paris dans les prochaines années, en dépit d’une frustration par rapport à ce qui est perçu au Qatar comme un manque de considération et de respect envers l’état gazier. Ce vendredi matin, L'Equipe et Le Parisien confirment également que le Qatar ne bouleversera pas sa stratégie sur le long terme, dont la France est une pierre angulaire.