Hazard à Paris, la folle rumeur à un mois de PSG-Real

Par Guillaume Conte

Dans un mois, le PSG affrontera le Real Madrid dans un match où planera l'ombre de Kylian Mbappé. Mais l'intérêt de Nasser Al-Khelaïfi pour Eden Hazard a de quoi faire parler.

Nasser Al-Khelaïfi déteste voir le Real Madrid tourner autour de Kylian Mbappé. Si cela peut se comprendre, sachant que le Français est toujours sous contrat avec le PSG et qu’un match choc face aux Madrilènes se prépare, c’est aussi la loi du marché des transferts. En effet, depuis le 1er janvier, la Maison Blanche peut officiellement discuter avec le clan Mbappé. Mais il semble bien, toujours en raison de cette fameuse rencontre du mois prochain, que tout le monde se tienne très sage pour ne pas faire d’esclandre. A moins que la surprise ne vienne de la part du président qatari, qui a visiblement un joueur du Real Madrid dans le viseur.

Hazard fâché avec le Real et son président

🚨| Eden Hazard wants to leave the Real Madrid, this does not necessarily mean in the winter. @sachatavolieri [🥇] — Madrid Xtra. (@MadridXtra) January 16, 2022

Dans un premier temps, ce lundi, le journaliste belge Sacha Tavolieri avait révélé qu’Eden Hazard, bien conscient qu’il était un peu poussé vers la sortie, consentait à envisager de quitter le Real Madrid. Très probablement pas l’été prochain, le but n’étant pas de changer d’air en pleine saison. Mais l’ancien de Chelsea ne semble plus avoir confiance en Florentino Pérez, qui aurait refusé une nouvelle opération pour son meneur de jeu, afin de le faire jouer et mieux le vendre dans quelques mois. De quoi achever la relation entre Hazard et le Real. Pour un rebond au PSG ?

Interrogé au cours d’un live avec le journaliste qatari Mohammed Saeed Alkaabi, Sacha Tavolieri a lâché un autre scoop en affirmant que le contact existait entre l’international belge et Nasser Al-Khelaïfi. Il y a 10 ans en effet, le PSG avait été tout proche de recruter le joueur alors à Lille, mais ce dernier avait préféré filer à Chelsea, avec le succès que l’on connait. A désormais 31 ans, Eden Hazard pourrait ainsi répondre à l’appel du PSG, qui a clairement les moyens de le faire venir, même si le Diable Rouge n’a plus forcément la forme physique et l’explosivité lorsqu’il évoluait à Lille. Et cela se ressent sur son prix également, puisque Hazard est désormais loin de valoir 100 millions d’euros. Sa valeur a chuté entre 25 et 30 millions d’euros, notamment parce qu’il a encore deux ans et demi de contrat avec le Real Madrid.