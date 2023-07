Harry Kane c'est 200 millions, il explique pourquoi

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Convoité par le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, Harry Kane va reprendre l'entraînement avec Tottenham en attendant d'en savoir plus. Le buteur anglais va devoir être patient, car la bataille va être longue.

Outre Kylian Mbappé, l’autre dossier chaud du mercato d’été 2023 concerne évidemment Harry Kane. A l’image du joueur français, l’international anglais arrive à un an de la fin de son contrat et a pour l’instant repoussé toutes les offres de prolongation faites par Daniel Levy. Face à cette situation, le président des Spurs a beau être rude dans les affaires, il n'ira pas jusqu'au bras de fer et vendra sa star offensive. Deux clubs sont sur le dossier Kane, et ils ont les moyens de faire une belle offre puisqu'il s'agit du PSG et du Bayern Munich. Le club allemand a l'avantage sur les champions de France, car le buteur a déjà négocié son possible contrat et semble préférer l'air de la Bavière à celui de Paris. Cependant, les Allemands ne veulent pas aller au-dessus de 80 millions d'euros et ça coince.

80 millions d'euros pour Harry Kane, c'est du vol

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 433 (@433)

Ce vendredi, Sport Bild se penche sur ce que les champions d'Allemagne peuvent dépenser pour convaincre Harry Kane de venir, au moment où Sadio Mané est proche de quitter le Bayern après une saison galère. Le puissant média allemand est allé demander l'avis de David Bricknell, qui a été le premier entraîneur de Kane, lorsque ce dernier était jeune. Pour lui, le Bayern Munich se ridiculise à n'offrir que 80 millions d'euros pour un attaquant capable de tout caser en Bundesliga et en Ligue des champions. « Quand je lis qu’il y a eu une offre de 80 millions d'euros, ce serait en fait du vol pour moi. Avec ses compétences, il devrait en réalité coûter 200 millions d’euros. S'il signe vraiment, je peux vous assurer : il marquera aussi des centaines de buts à Munich ! », assure l'entraîneur anglais. Il n'est toutefois pas certain que le club allemand ira jusque-là, pas plus d'ailleurs que le PSG qui a une enveloppe de 200 millions d'euros, mais pour recruter deux joueurs.