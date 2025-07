Hakimi approuve le mercato du Paris FC

Dans : PSG.

La saison prochaine, le Paris FC évoluera en Ligue 1. L'occasion pour le club de la capitale d'affronter le PSG dans un derby très attendu. Certains joueurs se connaissent déjà bien.

Le Paris FC ne compte pas faire de la figuration pour son arrivée en Ligue 1. Fort de moyens colossaux, le club de la capitale veut jouer la première partie de tableau. Les pensionnaires de Jean Bouin sont actuellement au travail afin de renforcer leur effectif. L'idée n'est pas de concurrencer le PSG et ses stars mais de construire un collectif cohérent rapidement. En plus de jouer prochainement contre les champions d'Europe, le PFC pourra aussi se frotter contre des clubs prestigieux comme Monaco, l'OL ou l'OM. Forcément un moment spécial pour Maxime Lopez, ancien du club phocéen. Le milieu de terrain est revanchard et confiant pour l'avenir du PFC. Un sentiment que partage... Achraf Hakimi.

Hakimi content pour le PFC

Lors d'une interview accordée à Sacha Nabet sur YouTube, Maxime Lopez a notamment eu le temps de revenir sur sa relation forte avec le Marocain du PSG, qui était d'ailleurs heureux de le voir débarquer au Paris FC : « Achraf, pour moi c’est le meilleur latéral droit du monde. Achraf, je le connais depuis que j’ai 15 ans. Quand il était au centre de formation du Real Madrid, je suis très bon ami de Luca Zidane, on s’est connu en jeunes en tournoi. On se croisait en tournoi avec Luca et ils sont de la même génération les deux. Du coup, ça fait des années qu’on se connait. Quand j’ai signé au Paris FC, il m’avait écrit un petit message. Achraf, depuis des années, c’est vraiment un bon gars et quand on avait joué contre, on avait échangé les maillots ». Pour rappel, le Paris Saint-Germain et le Paris FC s'affronteront en Ligue 1 la saison prochaine le 4 janvier (Parc des Princes) et le 16 mai prochain (Jean Bouin).