Le Paris FC agace déjà le PSG

La capitale va désormais compter deux clubs en Ligue 1, et en plus les stades des deux clubs sont séparés de quelques mètres seulement. Du côté du PSG, on craint de devoir lâcher du lest en raison de la proximité du Paris FC.

Sur le papier, il est difficile de voir une quelconque concurrence entre le Paris Saint-Germain en passe de réaliser une saison historique, et le Paris Football Club, qui vient de monter en Ligue 1 et ne visera pas autre chose que le milieu de classement. Pourtant, le Paris FC n'ayant pas de stade capable d'accueillir durablement son équipe, Charléty ayant montré ses limites, le club de la famille Arnault a signé un accord avec le Stade Français afin de jouer au stade Jean-Bouin. Un stade qui est situé juste derrière le virage Auteuil du Parc des Princes, ce qui a obligé la Ligue de Football Professionnel à adapter le calendrier afin que les deux clubs ne jouent pas à domicile le même soir. Et du côté du Paris Saint-Germain, on espère que financièrement, cela n'est pas le PSG qui paiera l'addition de cet arrangement.

Le PSG poussé loin du Stade Jean-Bouin ?

Les champions d'Europe ont en effet un accord pour pouvoir utiliser les espaces privatifs du stade Jean-Bouin pour accueillir leurs invités lors des matchs au Parc des Princes, une grosse manne financière et une manière comme une autre d'agrandir les murs du stade de la porte de Saint-Cloud. Selon L'Equipe, cette solution provisoire, jusqu'au déménagement du PSG dans son futur stade, pourrait être remise brutalement en cause compte tenu de l'installation du Paris FC à Jean-Bouin, privant ainsi le Paris SG de grosses recettes financières au moment où le finaliste du Mondial des clubs va voir son budget frôler les 900 millions d'euros.

La disparition de ces hospitalités, au moment où l'équipe de Luis Enrique a une popularité énorme, ne serait pas bien vécu du côté des dirigeants du PSG. Pour l'instant, rien n'est acté, mais l'idée même de devoir céder face au Paris FC n'est forcément pas du goût de Nasser Al-Khelaifi, qui aime bien la famille Arnault, mais jusqu'à un certain point.