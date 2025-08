Hakimi accusé de viol, c'est très loin d'être fini

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'enquête a suivi son cours au sujet du soupçon de viol contre Achraf Hakimi sur une jeune femme en 2023, et la tendance est selon Le Parisien à la tenue d'un procès pour déterminer sa culpabilité.

Plus de deux ans après les faits, Achraf Hakimi risque de devoir passer par la case procès pour l’accusation de viol portée à son encontre par une jeune femme qu’il avait connu sur Instagram, avant de la rencontrer à son domicile le 25 février 2023. A cette occasion, la jeune femme avait été envoyée au domicile du défenseur du PSG par un chauffeur payé par le Marocain, et le rendez-vous avait dérapé. La plaignante accuse Hakimi d’être passé outre son consentement et d’avoir refusé ses avances, ce qui n’aurait pas empêché les attouchements et les baisers forcés. Elle avait réussi à quitter les lieux avant de demander à une amie de venir la chercher, et de se rendre au commissariat pour dénoncer des faits de viol. Même si elle n’avait pas posé plainte, l’enquête avait permis de mettre Hakimi en examen pour « viol » quelques jours plus tard, et l’instruction avait ensuite suivi son cours. Le Lion de l’Atlas confiait même récemment son optimisme, son entourage évoquant une tentative de racket pour des raisons financières, plutôt qu’une réelle affaire de viol supposé.

🔵 INFO LE PARISIEN | Le joueur du PSG Achraf Hakimi sous la menace d’un procès pour viol



➡️ https://t.co/5u14RmGmbM pic.twitter.com/7AV1u1fCFg — Le Parisien (@le_Parisien) August 1, 2025

Mais ce vendredi 1er août, le parquet de Nanterre a décidé de requérir un renvoi devant la cour criminelle, dévoile Le Parisien, soutenant la version de l’accusatrice en vue d’un potentiel procès. Si cela devait être le cas, Archaf Hakimi serait donc poursuivi pour viol, et risquerait jusqu’à 15 ans de prison selon la loi française. Maintenant, le juge d’instruction doit confirmer ou non les éléments qui lui sont parvenus. Si cela devait être le cas, le procès devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine serait alors la suite logique de la procédure.