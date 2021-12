Gianluigi Donnarumma arnaqué par le vestiaire du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Gigio Donnarumma est invité à faire péter le fonctionnement du PSG pour aller chercher sa place de titulaire. Selon Zlatan Ibrahimovic, il est victime d'une injustice totale à l'heure actuelle.

Arrivé avec le titre de meilleur gardien de l’Euro, Gianluigi Donnarumma attend pour le moment sagement de saisir sa chance au Paris SG. Il partage son temps de jeu avec Keylor Navas, le titulaire de la saison passée. Mauricio Pochettino l’a annoncé au début de la saison, il se refuse de choisir tant que la concurrence est saine et profitable à l’équipe, même si cela donne lieu à une situation inhabituelle à ce poste. Pour le moment, l’Italien n’élève pas la voix et ne force pas les choses. Son agent, Mino Raiola, est beaucoup moins mesuré, et a déjà fait comprendre que cette concurrence ne durerait pas bien longtemps. Egalement dans l’escarcelle de Mino Raiola, Zlatan Ibrahimovic a été encore plus cash. Dans un entretien musclé au Corriere della Serra, l’attaquant suédois du Milan AC a regretté le départ de Donnarumma du Milan AC. Mais maintenant que c’est fait, le gardien de la Nazionale doit faire voler en éclats le statut privilégié de Keylor Navas aux yeux d’Ibra.

Ibrahimovic met le bazar au PSG

« C'est un très grand gardien. Si le club lui avait donné ce qu'il voulait, il serait resté. Maintenant, il doit faire le bordel pour être titulaire au PSG. Ce n'est pas normal que les Sud-Américains imposent que l'autre joue. Gigio est plus fort », a livré Zlatan Ibrahimovic, pour qui c’est bien une guerre des clans qui se joue au Paris Saint-Germain à travers cette décision de Mauricio Pochettino de continuer à faire confiance à Keylor Navas.

Une guerre de clans au PSG

La sortie de Zlatan Ibrahimovic, qui doit certainement avoir des échos du vestiaire parisien de par son passé au PSG mais aussi sa proximité avec plusieurs Italiens de l’équipe comme Verratti et donc Donnarumma, confirme en tout cas que la lutte interne pour le poste de titulaire dans les buts du PSG fait beaucoup parler et créer une certaine rancoeur. Mais pour le moment, rien ne transparait chez les deux joueurs, et le récent champion d’Europe accepte la concurrence sans broncher. Même si la « punchline » de Zlatan risque de résonner dans la tête d’un Gigio Donnarumma qui a profité du match face à Nice ce mercredi soir au Parc des Princes pour présenter son trophée Yachine de meilleur gardien au monde en cette année 2021.