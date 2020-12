Esp : Mbappé, Haaland et Camavinga, le Real Madrid devient fou !

Dans : PSG.

Déterminé à arracher l’attaquant français Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, le Real Madrid compte bien passer à l’action l’été prochain. Et si l’on en croit son dernier rapport économique, les pertes de ces derniers mois ne représenteront pas un obstacle.

A quoi ressembleront les prochains mercatos ? Compte tenu des effets négatifs de la crise sanitaire, avec d’énormes pertes financières pour les club, les périodes des transferts à venir pourraient ressembler à la précédente. Peu de formations devraient être en mesure d’investir massivement pour renforcer leur effectif. Et les cadors européens n’échapperont sans doute pas à la règle. On se demande donc comment le Real Madrid peut envisager de recruter Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga ou encore Erling Haaland après la saison en cours. Attirer des stars, c’est pourtant bien l’objectif de la Maison Blanche qui, selon le rapport de sa dernière assemblée générale, ne compte pas modifier sa philosophie galactique malgré le contexte difficile.

« Pendant la période 2000-2020, les recettes ont augmenté de 9,6% par an en moyenne, peut-on lire dans le document relayé par le média madrilène As. Pour l'avenir, le développement de l'image du club à travers l'investissement sur de grands joueurs et l'expansion internationale continuent d'être des facteurs fondamentaux pour maintenir la compétitivité du club et son statut de référent dans le football mondial. » En effet, le Real a pour habitude de négocier 50 % des droits à l’image de ses joueurs, d’où la nécessité d’attirer des stars mondiales comme l’attaquant sous contrat jusqu’en 2022 avec le Paris Saint-Germain.