PSG : Le cas Mbappé met Pierre Ménès en furie

Kylian Mbappé a non seulement joué contre Strasbourg, mais il a marqué pour le PSG. Et Pierre Ménès s'énerve lorsque certains critiquent la star offensive de Paris et de la France.

Longtemps incertain, Kylian Mbappé a finalement tenu sa place à l’occasion du dernier match d’une longue année 2020 pour le Paris Saint-Germain. Et face à Strasbourg, le champion du monde a tenu son rang, ne montrant pas vraiment des signes de fatigue, y allant même de son but lors de ce facile succès du PSG face aux Alsaciens (4-0). Cependant, Kylian Mbappé n’échappe pas à certaines critiques, et cela a tendance à sérieusement agacer Pierre Ménès. Le membre du CanalFootballClub estime que certains consultants prennent un malin plaisir à dénigrer Kylian Mbappé, quitte à finir par écoeurer ce dernier d’être en Ligue 1. Pour Pierre Ménès, il est temps de faire taire certaines personnes lorsqu’elles évoquent le cas Mbappé.

Et en direct sur Canal+, le consultant vedette a vidé son sac. « Kylian Mbappé usé physiquement ? Mais qui peut-être surpris, puisque jusqu'à mercredi matin il était incertain ? Cela fait quatre matchs que Thomas Tuchel dit que Mbappé est dans le rouge. Vous pensez que même Kylian Mbappé qui est dans le rouge sur le plan musculaire, il peut prendre de vitesse Simakan qui est l'un des défenseurs le plus rapides de France ? Évidemment que non. Je suis fatigué qu'en France qu'on remet en cause perpétuellement le niveau de Mbappé. Il y a la grande connerie d'autres médias qui disent que Mbappé ne progresse pas. Ce n'est pas chez nous, je vous rassure, car nous on fait des analyses de qualité. Mais chez les autres, c'est : « il ne progresse pas ». Mais pourquoi voulez-vous qu'il progresse ? Il marque 35 buts par an. Il a mis 12 buts en Ligue 1. Mais de quoi on parle ? Est-ce qu'il va falloir attendre qu'il aille au Real Madrid pour que la France entière lui fasse des papouilles ? Profitons qu'il soit en France », a lancé un Pierre Ménès très agacé sur le cas de l'attaquant du Paris Saint-Germain.