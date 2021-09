Erling Haaland au PSG, Leonardo a une arme secrète

Dans : PSG.

Si Kylian Mbappé devait quitter le Paris SG, Leonardo activerait la piste menant à Erling Haaland, la machine à buts du Borussia Dortmund.

Le Paris SG a conservé Kylian Mbappé coûte que coûte cet été, refusant même de s’asseoir à la table des négociations avec le Real Madrid après une offre de 180 millions d’euros. Une décision qui a choqué toute l’Europe, tant personne n’avait jamais mis une telle somme pour un joueur à un an de la fin de son contrat. Mais Nasser Al-Khelaïfi est resté droit dans ses bottes, après avoir affirmé qu’il était impossible de voir son champion du monde quitter le PSG cet été. Le président du PSG avait aussi fait comprendre autre chose, certifiant que Mbappé finirait par prolonger à Paris. Le club francilien met tout en oeuvre pour y parvenir, mais Leonardo doit aussi préparer l’avenir. Le dirigeant brésilien avait fait savoir juste après la fin du mercato qu’il était impossible d’envisager le départ de Mbappé car le Paris SG n’aurait pas eu le temps de lui trouver un remplaçant.

Mino Raiola et le PSG, une grande histoire

Cette fois-ci, les Parisiens sont prévenus et les chances de voir le numéro 7 du PSG aller au bout de son contrat sans prolonger demeurent importantes. C’est pourquoi l’idée de se lancer sur Erling Haaland fait son chemin au PSG. Une fois encore, le club francilien va croiser la route du Real Madrid, qui rêve de se payer à la fois Mbappé et le Norvégien pour une somme totale de 80 millions d’euros. Car si le Français sera libre, l’ancienne pépite de Salzbourg possède une clause libératoire à 80 ME et tout le monde va se jeter dessus. Ce sera donc au club le plus convaincant. Et selon AS, Florentino Pérez craint particulièrement un homme dans ces négociations. Il s’agit de Mino Raiola, qui a ses entrées au PSG et possède une relation privilégiée avec Leonardo. Toutefois, cet été, le Paris Saint-Germain n’a pas fait partie des clubs que le père de Haaland a visité lors de sa tournée européenne très suivie. Mais le poids de Mino Raiola est énorme dans la carrière d’un joueur majeur, et l’agent néerlandais enchaine les deals avec le Paris SG ces derniers temps, dont celui avec Gigio Donnarumma où les représentants se sont régalés avec l’arrivée libre du portier italien.