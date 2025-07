Donnarumma ou Chevalier, le PSG fait un drôle de choix

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lucas Chevalier est de plus en plus proche du Paris Saint-Germain, où Gianluigi Donnarumma sera encore présent la semaine prochaine au moment de la reprise. Pour le PSG, il y aura un seul numéro 1 et pas de concurrence.

Face à l'intransigeance de Gianluigi Donnarumma, qui exigeait d'avoir une augmentation de salaire en échange d'une prolongation de contrat, les dirigeants parisiens ont décidé de se tourner vers Lucas Chevalier. Tandis que Luis Campos finalise avec Olivier Létang le transfert du portier international français, Gigio Donnarumma se prépare à revenir à Paris où la reprise de l'entraînement est fixée au 6 août. Même si le PSG sait que plusieurs clubs, dont Manchester United, s'intéresse au portier italien, ce dernier sera bien là au moment où Luis Enrique va retrouver son effectif. Pour l'entraîneur espagnol, qui n'est pas du genre à avoir des états d'âme, en cas de cohabitation entre Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma, il n'y aura pas de concurrence sauvage. L'Equipe confirme que Luis Enrique va désigner un numéro 1 et que l'affaire sera réglée pour toute la saison.

Le PSG ne veut pas d'une concurrence brutale

MU offre 30ME au PSG pour un titulaire, Luis Enrique adore https://t.co/I9u5yf86e9 — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2025

Luis Enrique a compris, avec Matvei Safonov, que ce genre de concurrence entre deux gardiens de but était inutile, et les dirigeants parisiens auraient déjà prévenu l'entourage de Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma qu'il allait choisir son titulaire et que ce sera pour toute la saison. « Ces dernières semaines, les décideurs du club se montraient clairs auprès de leurs interlocuteurs : hors de question de revivre une concurrence larvée dans le but comme le PSG a pu en connaître par le passé, entre Kevin Trapp et Alphonse Areola ou entre Keylor Navas et Donnarumma (...) Le numéro 1 sera donc Donnarumma ou Chevalier, point. Pas de turnover en vue pour ménager la chèvre et le chou », prévient le quotidien sportif. Cependant, tout indique que Lucas Chevalier sera le titulaire, l'intérêt du Paris Saint-Germain étant d'aboutir à un accord avec Gianluigi Donnarumma pour qu'il parte cet été, quitte à ne pas se montrer trop gourmand pour vendre le gardien de but italien à qui il reste un an de contrat.

PSG-Tottenham pour envoyer un message à Donnarumma

L'Equipe précise que le PSG pourrait profiter de la Supercoupe d'Europe programmée le 13 août pour faire passer un message au gardien de but italien. Si d'ici là, Lucas Chevalier a signé au Paris Saint-Germain, l'idée serait de le titulariser face à Tottenham, afin de faire comprendre courtoisement à Gianluigi Donnarumma que la saison sera longue sur le banc...alors que le Mondial se dispute dans un an et qu'il a tout intérêt à ne pas vouloir faire comme avec l'AC Milan d'où il était parti libre pour le PSG.