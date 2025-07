MU offre 30ME au PSG pour un titulaire, Luis Enrique adore

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG va subir une attaque pour Gigio Donnarumma, et ce ne sera pas forcément au montant espéré. Mais le club de la capitale n'est pas en position de faire la fine bouche alors que Lucas Chevalier doit arriver.

Après le titre européen remporté en mai dernier, l’idée au PSG est bien sûr de conserver les joueurs majeurs du sacre, et le club de la capitale en a clairement les moyens, sportivement et financièrement. Un seul joueur est concerné par un départ, et cela tombe doublement bien. Tout d’abord, son remplaçant est déjà tout proche de signer et ensuite Luis Enrique ne le retiendra pas du tout. Surtout avec des premières offres possibles pour prochainement. Il s’agit de Gianluigi Donnarumma qui n’a jamais convaincu totalement son entraineur, malgré ses parades décisives en Ligue des Champions. La prolongation en demi-teinte qui lui a été proposée était pour la forme et risquait forcément de le pousser vers le départ. Pas un problème pour le PSG, qui a déjà bien avancé sur le recrutement de Lucas Chevalier.

Donnarumma ne croule pas sous les offres

À l’heure actuelle, vous mettez 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗹𝘂𝗶𝗴𝗶 𝗗𝗼𝗻𝗻𝗮𝗿𝘂𝗺𝗺𝗮 𝗮̀ 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗣𝗦𝗚 ? ❤️💙



On a quelques autres noms à vous proposer :



🇫🇷 Bernard Lama

🇨🇷 Keylor Navas

🇫🇷… pic.twitter.com/Fr5QmUXLrH — Footballogue (@Footballogue) July 29, 2025

L’idéal serait donc de vendre cet été le gardien italien pour éviter une concurrence XXL avec Lucas Chevalier, mais encore faut-il que les offres arrivent réellement et que le clan du portier de la Nazionale y mettre du sien, et ne songe pas à aller coûte que coûte au bout de son contrat. Un club peut y remédier, sachant que l’Arabie Saoudite ne tente pas vraiment « Gigio ». Il s’agit selon Sky Sports de Manchester United, qui est chaud pour passer à l’action et effectuer une première offre à hauteur de 30 millions d’euros. Cela prend bien évidemment en compte que Donnarumma soit désormais dans la dernière année de son contrat, et le fait qu’avec le recrutement de Chevalier, le PSG sera moins en position de force pour négocier un gros transfert.

Néanmoins, il y a un autre élément de taille à prendre en compte, c’est que l’Italien ne disputera pas la Ligue des Champions s’il signe à Old Trafford, ce qui sera une véritable déception sur le plan de l’attractivité sportive de Manchester United. L’idée est bien sur d’emmener les Red Devils à revenir sur la scène européenne, mais rien ne garantit une énorme saison dans un club qui dépense beaucoup, mais ne fait plus vraiment peur en Angleterre. C'est aussi pour cela que selon le Corriere dello Sport, MU tient à travailler au corps le clan de l'Italien, pour le convaincre de faire le grand saut et retrouver rapidement une équipe compétitive.

La piste menant à Manchester City a disparu ces derniers jours, et un retour en Italie est inconciliable avec ses présentations salariales. C’est aussi pour ça que l’offre de Manchester United pour Donnarumma, même si elle se trouve être assez faible, sera tout de même attentivement observée par le PSG, qui ne veut pas offrir à Luis Enrique une concurrence folle de gardien pour la saison prochaine. Avec les problèmes que cela peut amener dans un groupe.