Déchainé, Raiola met le feu au PSG

Par Guillaume Conte

La guerre des goals n'aura pas lieu au PSG. Donnarumma va rapidement mettre Keylor Navas sur le banc affirme Mino Raiola.

C’est une situation délicate à gérer qui se présente pour Mauricio Pochettino cette saison. L’entraineur parisien l’a promis, il choisira à chaque match quel sera le gardien le plus à même de défendre les buts du PSG. Pour le moment, en dehors du match où Keylor Navas rentrait des éliminatoires en Amérique Centrale, c’est toujours le Costaricien qui a eu le premier rôle. Revenu tardivement de ses vacances en raison de sa victoire à l’Euro 2020 avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma prend tout cela avec philosophie. Le gardien arrivé gratuitement du Milan AC est encore très jeune, et il n’a qu’une expérience relative du plus haut niveau européen. Malgré cela, il a énormément d’ambition et déjà un talent qui n’a échappé à personne, que ce soit sous le maillot du Milan AC ou de la Nazionale.

Mino Raiola to Rai Sport: “I’m sorry for the way Donnarumma was treated [by AC Milan]. He made a life choice. I feel Juventus still have a great regret for not signing Gigio… and not only Juve. Keylor Navas? There’s no doubt, Donnarumma will be PSG starter goalkeeper”. 🔴 #PSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2021

Donnarumma sera le numéro 1

Mais Donnarumma a aussi un agent avec un gros appétit, et ce n’est pas uniquement pour négocier les contrats. Mino Raiola est connu pour ne jamais garder la langue dans sa poche, et défendre à tout prix les joueurs qui sont dans son écurie. Il a déjà fait le coup avec Mario Balotelli malgré les erreurs multiples de Super Mario tout au long de sa carrière. Cette fois-ci, alors que le PSG essaye de s’habituer le plus sereinement à cette concurrence de premier plan, il n’a pas hésité à mettre le feu dans un entretien à la Rai. « Je suis vraiment désolé par la façon dont le Milan AC a traité Donnarumma lors de son départ. Il a fait un choix de vie et de carrière. Je sais que la Juventus a toujours beaucoup de regret de ne pas avoir fait signer Gigio… Et il n’y a pas que la Juventus. Keylor Navas ? Il n’y a aucun doute, Donnarumma va être le titulaire du PSG », a balancé Mino Raiola, persuadé que la concurrence ne sera pas bien féroce entre les deux portiers. S’il affiche le niveau qui était le sien à l’Euro, l’Italien pourrait en effet être difficile à déloger quand il aura sa chance. Pour le moment, c’est Keylor Navas le numéro 1, même si l’ancien du Real Madrid sent clairement la pression monter sur chacune de ses sorties.