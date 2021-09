Bruges-PSG : Canal + signe une superbe audience

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, Canal + a réalisé une superbe audience avec le match de Ligue des Champions entre le PSG et Bruges.

La Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain font toujours un tabac, la recette était donc parfaite pour réaliser une belle audience mercredi soir. Cela s’est confirmé sur Canal + avec 1.883.000 de téléspectateurs (8,7 % de part d'audience) pendant le match et un pic d'audience à 2.150.000 au cœur de la première mi-temps. Une audience colossale pour Canal +, qui n’avait attiré que 758.000 téléspectateurs la veille pour le match de Ligue des Champions entre Lille et Wolfsburg. Notons par ailleurs que le match Bruges-PSG était également diffusé sur RMC Sport, dont les audiences n’ont en revanche pas été communiquées par Mediametrie.