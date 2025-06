Barcola sur le départ, le PSG doublement agressé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale devra notamment éviter le départ de certains de ses joueurs phares.

Le Paris Saint-Germain est en fête depuis son succès en Ligue des champions face à l'Inter. Luis Enrique va également savourer, mais très vite se projeter sur le marché des transferts estival du club de la capitale. L'entraineur du PSG sait qu'il faudra se montrer intelligent avec son effectif afin de continuer à gagner. Si les champions d'Europe ont en tête de se renforcer, il faudra aussi éviter de perdre certains éléments importants des derniers succès vécus. Selon certains échos provenant d'Angleterre, Bradley Barcola sera une cible de plusieurs clubs de Premier League...

Barcola en Angleterre, la menace est réelle pour le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

C'est notamment ce qu'annonce ces dernières heures Caught Offside. Tottenham mais surtout Arsenal et Manchester City surveillent de près la situation autour de l'ancien Lyonnais. Ce dernier a quelque peu perdu sa place au détriment de Désiré Doué, qui a d'ailleurs débuté la finale de la Ligue des champions face à l'Inter. Le PSG évalue Barcola à plus de 100 millions d'euros mais n'est pas enclin à négocier pour sa pépite. Luis Enrique l'estime beaucoup et à moins d'une demande de départ de Barcola, difficile d'imaginer la Premier League avoir gain de cause dans ce dossier XXL.

La saison passée, l'ailier du PSG a planté 21 buts et donné 19 passes décisives. Un très bel exercice (malgré quelques bas) qui lui ont fait incontestablement changer de statut. La saison prochaine, il fera de nouveau face à une grosse concurrence. Mais cette dernière a porté ses fruits depuis l'arrivée de Luis Enrique, qui a presque tout remporté avec le Paris Saint-Germain. Il sera donc important de suivre l'état d'esprit de l'ancien lyonnais, qui n'avait pas apprécié la signature d'un renfort de poids cet hiver en la personne de Khvicha Kvaratskhelia.