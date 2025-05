PSG ‍: Bradley Barcola, une info déroutante à la veille de la finale

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain prépare sa finale de Ligue des champions ce samedi face à l’Inter Milan du côté de Munich. Élément important sur le front offensif de Luis Enrique, Bradley Barcola est courtisé.

Depuis son arrivée en provenance de l’Olympique Lyonnais à l’été 2023, Bradley Barcola a passé un cap au sein du Paris Saint-Germain. Auteur d’une saison réussie, l’international français (11 sélections) a inscrit 21 buts et délivré 18 passes décisives en 57 apparitions toutes compétitions confondues. À l’aube de la dernière grande échéance avec le club de la capitale, l’ailier est courtisé par de nombreux clubs de Premier League. Le média sportif 90Min révèle que le Français intéresse Arsenal et Newcastle. Ce vendredi, c'est Tottenham qui entre dans la danse pour l’ancien lyonnais.

Tottenham a de beaux arguments pour Barcola

Les statistiques de Bradley Barcola cette saison sont clairement sous-cotées ! ✨🇫🇷



À titre de comparaison, il fait mieux que Vinicius lors de sa fameuse saison "Ballon d'Or".



Respectez Bambi. 🦌 pic.twitter.com/uN3r99cDJt — Foot Mercato (@footmercato) May 26, 2025

Le média sportif explique que le PSG pourrait ouvrir la porte à un départ de l’ailier français. La concurrence à son poste fait rage et l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia à l’hiver chamboule quelque peu la hiérarchie. Recruté pour 45 millions d’euros il y a deux ans, Barcola sera revendu dans cette fourchette. Le Paris Saint-Germain ne veut pas descendre en dessous de 50 millions d’euros. De son côté, Tottenham a remporté la Ligue Europa cette saison, les Spurs disputeront donc la Ligue des champions la saison prochaine. Un argument de plus, outre le salaire qui pourrait être copieux à Londres. Cependant, les autres concurrents sur le dossier ont un projet de jeu plus avancé. Newcastle et Arsenal sont, sur le papier, plus alléchants.

Pour l'instant, le natif de Lyon est tourné vers la finale de Ligue des champions ce samedi. Luis Enrique n’acceptera peut-être pas de perdre l’international français. Bradley Barcola est l’un des rares joueurs cette saison à n’avoir raté aucun match avec le PSG. Et sa fin de saison est également convaincante, au point qu'il est pressenti pour être titulaire en finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan ce samedi soir.