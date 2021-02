Esp : Koeman éteint l'incendie Messi-PSG

Dans : PSG.

A la veille du match Barcelone-PSG, Ronald Koeman a évoqué la situation de Lionel Messi, calmant le jeu après la polémique qu'il avait lui-même initiée.

On attendait les retrouvailles entre Lionel Messi et Neymar mardi soir au Camp, mais le forfait de la star brésilienne du PSG prive le monde du foot d’un duel au sommet. Cependant, le sextuple Ballon d’Or sera observé de près au moment où les rumeurs le disent de plus en plus proche du club de la capitale. Ce lundi, en conférence de presse, Ronald Koeman n’a pas échappé à une question concernant l’avenir de la Pulga, d’autant plus que l’entraîneur néerlandais s’est récemment offusqué des propos venus du Paris Saint-Germain au sujet de la possible signature de Lionel Messi lorsqu’il sera libre de quitter le Barça l’été prochain. Cette fois, Ronald Koeman n’a pas voulu remettre le feu dans ce dossier forcément très important pour le FC Barcelone.

Le technicien du Barça a seulement fait savoir que le seul susceptible de parler du futur de Lionel Messi était…Lionel Messi. « Il est engagé à 100% avec le FC Barcelone. J'espère que nous remporterons un titre et il décidera à la fin de la saison. Ce que disent les autres clubs ou joueurs, nous n’y faisons pas trop attention. Il y a beaucoup d’opinions et de discussions autour de Lionel Messi, mais le dernier mot sera le sien. Sa décision sera bien réfléchie. A titre personnel, je me sens beaucoup mieux quand il est sur le terrain, et c'est ce que pensent tous ses coéquipiers. Avec Leo, nous sommes beaucoup plus forts. Espérons qu'il restera pendant de nombreuses années à Barcelone, mais ce sera son choix et nous devrons la respecter. Sa tête est actuellement au Barça, et cela se voit à chaque match », a confié Ronaldo Koeman, qui ne souhaite pas mettre de l'huile sur le feu à 24h d'un match déjà bien chaud.