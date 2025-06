Arsenal attaque le PSG pour Zaïre-Emery

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Remplaçant aux yeux de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery pourrait se poser des questions sur son avenir. Arsenal compte en profiter et a appelé le PSG en vue d'un transfert.

Le départ à venir de Thomas Partey, qui ne parvient pas à trouver un accord pour prolonger son contrat, va faire un heureux pour celui qui arrivera à faire signer le milieu de terrain ghanéen. L’OM est même cité en cas de bonne affaire à effectuer. Mais cela va créer un gros trou dans l’entrejeu des Gunners, qui vont aussi laisser filer Jorginho cet été. Pour le compenser, Arsenal avance certes sur la venue de Martin Zubimendi, mais le club londonien a une autre idée. Et se tourne vers le PSG pour cela.

Le PSG ferme la porte pour Zaïre-Emery

Le média TBR Football annonce qu’Arsenal veut tenter sa chance pour faire venir Warren Zaïre-Emery cet été. L’idée est bien sûr de profiter du fait que, cette saison, l’international français a subi les décisions de Luis Enrique, qui a fait une confiance aveugle à Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha dans son trio du milieu. Le Titi a joué les utilités, rentrant quasiment systématiquement en jeu, mais sans pouvoir jouir du statut de titulaire. Si son attachement au PSG n’est pas à démontrer, l’idée de passer à 19 ans une deuxième saison entière sur le banc de touche ne doit pas l’enchanter.

Journaliste chevronné en Angleterre, Graeme Bailey annonce qu’Arsenal a donc contacté le PSG pour lui faire part de son intérêt. Sans se soucier de la volonté de son joueur, Paris a fait savoir que « WZE » avait un contrat jusqu’en 2029 et qu’il n’avait aucune intention de s’en séparer prochainement. Le FC Barcelone et le Bayern Munich s’étaient vu proposer la même réponse il y a quelques mois. Mais il reste à savoir ce que va en penser le milieu de terrain, qui peut se dire qu’une place est à prendre à Arsenal avec les départs cités plus haut, et au sein d’une équipe qui n’arrive pas encore à gagner des trophées, mais progresse chaque saison et a donné beaucoup de fil à retordre au PSG en Ligue des Champions. Le natif de Montreuil possède une valeur marchande de 55 millions d’euros, un montant assez stable depuis 18 mois et son explosion au plus haut niveau.