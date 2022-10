Annoncé à la place de Galtier, Amorim arrive en Premier League

La semaine passée, un journaliste du Parisien annonçait la probable venue de Ruben Amorim pour remplacer Christophe Galtier, l'entraîneur du Sporting étant poussé par Antero Henrique. Ce scénario s'écroule.

« L’entraîneur du Sporting, Ruben Amorim, c’est le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain pour remplacer Christophe Galtier. Antero Henrique veut le mettre au PSG ». Samedi dernier, intervenant en direct sur RTL, Dominique Sévérac avait lancé une bombe en affirmant sans détour que du côté du Paris Saint-Germain, on pensait à l’actuel entraîneur du Sporting Lisbonne pour remplacer Christophe Galtier, au moment où ce dernier était pris dans la folie des rumeurs autour de l’avenir parisien de Kylian Mbappé et Luis Campos. Depuis, ces bruits ont été plusieurs fois démentis à la fois par la star française du PSG, mais également par différentes sources proches de Nasser Al-Khelaifi. Concernant Ruben Amorim, si son nom avait déjà été évoqué pour venir remplacer Mauricio Pochettino, son avenir semble s’inscrire en Premier League plutôt qu’en Ligue 1. Ce samedi, les médias anglais sont unanimes.

Aston Villa are ‘crazy’ about Sporting CP coach Rúben Amorim and see him as one of the best solutions to lead the team. Villa are not deterred by the €30m release clause and will ‘insist’ on getting him.



