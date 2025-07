Alexander Isak, l'invité surprise du PSG au mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est dans la course pour une énorme recrue en attaque, avec la perspective de récupérer Alexander Isak, le buteur de Newcastle qui veut changer d'air cet été. Les clubs anglais ont aussi beaucoup d'appétit pour lui.

Les clubs anglais sont en train de passer la vitesse supérieure sur le marché des transferts en ce mois de juillet. Arsenal enchaine les gros achats, Manchester United dépense encore une fois beaucoup pour se renforcer, et Liverpool vient de frapper très fort en mettant quasiment 100 millions d’euros pour faire signer Hugo Ekitike. Un nouveau joueur à plus de 100 millions d’euros se prépare à changer de club, car Alexander Isak est très courtisé après ses récentes très bonnes saisons à Newcastle. L’attaquant suédois veut voir encore plus grand, et il ne manque pas de courtisans de prestige.

Liverpool ne s'arrête pas au mercato

Le média américain The Athletic fait le point sur sa situation, et Liverpool est toujours intéressé par sa venue. Les Reds ont beau avoir lâché plus de 300 ME depuis le début du mercato, rien ne semble pouvoir les arrêter. Et en cas de départs de Luis Diaz et Darwin Nunez, une nouvelle grosse offre n’est pas à écarter. Chelsea, toujours prêt à dépenser gros, est également cité, malgré les arrivées de Liam Delap et Joao Pedro. Les Londoniens font le forcing pour Xavi Simons et Alejandro Garnacho, mais une offensive pour Isak n’est pas impossible. Si Al-Hilal est cité parmi les prétendants, c’est aussi parce que le PIF détient ce club, tout comme Newcastle, ce qui risque de grandement faciliter les négociations. Mais le Suédois n’a pas l’intention de jouer en Arabie saoudite, même si l’offre salariale pourrait être démesurée pour le joueur de 25 ans.

Mais pour The Athletic, il y a un club à prendre au sérieux dans cette liste, et c’est bien le PSG. Le club champion d’Europe a les moyens d’acheter un tel joueur, même avec une mise à prix à 130 millions d’euros. Si Luis Enrique utilise un système sans véritable avant-centre de métier, il a toujours fait savoir qu’avec un grand numéro 9, il saurait mettre en place une tactique efficace et qui le mettrait en valeur. Le fait que Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos puissent partir cet été, va aussi libérer de la place et amener la nécessité de faire venir un avant-centre capable de finir les actions. Alexander Isak possède ces qualités et cela reste un joueur jeune capable encore de progresser, comme il l’a fait la saison dernière. Très discret pour le moment sur le marché des transferts, le PSG sait bien qu’il a besoin de se renouveler pour rester compétitif, et étoffer son étoffer son effectif avec des joueurs capables de concurrencer les titulaires, ce qui n’est pas vraiment le cas actuellement. Avec le Suédois, Paris s’offrirait un numéro 9 d’envergure, capable de donner de nombreuses options à Luis Enrique.