Alerte rouge au PSG, Luis Campos va parler

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Homme discret, Luis Campos est annoncé ce vendredi soir sur RMC pour faire le point sur le PSG. Et forcément répondre sur les rumeurs d'un intérêt de Chelsea pour le faire signer.

Luis Campos a beau être la tête d’affiche de la révolution entreprise cet été au PSG, il reste un homme de l’ombre. S’il est tout à fait capable de suivre son groupe en déplacement, de dire sa façon de penser aux joueurs ou aux dirigeants quand cela ne va pas, il n’est pas forcément un adepte des micros et préfère agir plutôt que parler. A l’heure où il fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir, le dirigeant portugais va prendre la parole ce vendredi soir sur RMC. Au cours de l’émission Rothen S’Enflamme, à partir de 18h00, le dirigeant du Paris SG va répondre aux questions de Jérôme Rothen et sa bande. De nombreux sujets doivent être évoqués, mais la question de son avenir sera forcément posée, puisqu’il a eu récemment un rendez-vous avec le propriétaire de Chelsea en vue d’un poste de directeur sportif chez les Blues. Si tel devait être le cas, cela signifierait son départ à effet immédiat du PSG.

Difficile d’imaginer que Luis Campos prenne le temps de répondre aux questions de RMC pour effectuer une telle annonce, mais personne n’a oublié le caractère entier du Portugais, notamment à Lille, où il avait menacé à plusieurs reprises de tout claquer. Les dysfonctionnements qu’il a pointé du doigt pendant le mercato ont beaucoup agacé l’homme qui a permis de révéler Kylian Mbappé lors de leur passage commun à Monaco. L’occasion donc, maintenant que le mercato est terminé et que la saison est bien lancée, de revenir sur tous ces points. Et notamment son entente avec Neymar, qui semble en froid avec lui puisque le Brésilien a parfois esquivé l’accolade avec son dirigeant dans les fins de match, et ne l’a pas écouté quand ce dernier lui avait demandé de saluer le public du Parc des Princes à l’issue du match face à la Juventus. Autant de questions que Luis Campos risque d’avoir à affronter ce vendredi soir sur la radio spécialisée.