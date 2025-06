Woody Johnson et 230 ME, coup de tonnerre à l'OL

A l'approche du rendez-vous de la DNCG, John Textor s'active et a peut-être trouvé la solution à tous les problèmes de l'OL et de ses différents clubs.

Comme au mercato, c’est dans la dernière ligne droite que les accords les plus fous peuvent se trouver. A l’approche du rendez-vous de la DNCG qui sera désormais dans deux semaines, John Textor envisage plus que jamais de céder ses parts dans Crystal Palace, faute de pouvoir acheter définitivement le club londonien. Le fait que les Eagles soient aussi qualifiés en Europa League, comme l’OL, et qu’ils risquent l’exclusion en raison de la multi-propriété des deux clubs par John Textor, a au moins permis d’accélérer le processus de la vente de ces parts détenues par l’Américain. En effet, deux projets de rachat se sont accélérés ces dernières heures. ESPN affirme désormais que celui porté par Woody Johnson, très connu aux Etats-Unis comme le propriétaire de la franchise de NFL des New York Jets, discute d’un investissement de 230 millions d’euros afin d’éjecter John Textor de la liste des co-propriétaires de Crystal Palace. Des informations confirmée par Sky Sports en Angleterre par la suite.

BREAKING: John Textor has an offer to sell his Eagle Football Holdings stake in Crystal Palace from Woody Johnson, who owns the NFL franchise New York Jets 🚨 pic.twitter.com/eJryYyueaR