Vente de 40% de l'OL, Aulas reste droit dans ses bottes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, OL Groupe a réagi à l'annonce de la décision prise par Pathé et IDG de se mettre en quête d'un acheteur de leurs parts de l'Olympique Lyonnais, soit près de 40%. Jean-Michel Aulas n'a pas l'intention de tout céder.

Même si la victoire de Lyon ce mercredi soir a été une excellente nouvelle pour les supporters lyonnais, l'annonce par les deux plus gros actionnaires du club, derrière la holding de Jean-Michel Aulas, qu'ils avaient demandé à une banque de trouver des repreneurs pour leurs actions dans OL Groupe a été une sacrée surprise. Rapidement, le club a fait savoir qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter.

« OL Groupe prend acte des intentions déclarées par Pathé et IDG dans un communiqué de presse repris ce jour par les médias. OL Groupe rappelle que, comme annoncé lors de la présentation des résultats semestriels le 16 février dernier, il travaille activement à un projet de renforcement de sa structure financière. Ces travaux sont menés conformément aux orientations décidées par les administrateurs et administratrices d’OL Groupe lors de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 15 février dernier. Ces travaux ont pour objectif de permettre la poursuite des projets de développements qui comprennent notamment l’Arena multifonctionnelle dont la construction a débuté et qui s’inscrit dans le projet OL Vallée ; l’équipe féminine OL Reign à Seattle (Etats-Unis) ; et les investissements d’OL Groupe dans l’ASVEL, dont l’équipe masculine est depuis la saison 2021/22 membre permanent de l’Euroligue.

Dans ce contexte, OL Groupe va poursuivre la mise en œuvre de ces projets structurants, conformément aux orientations du Conseil d’Administration, en visant à faire converger, dans toute la mesure du possible, le projet de renforcement de sa structure financière avec les aspirations de Pathé et IDG. Les travaux et opérations d’OL Groupe menés sous la direction de Jean-Michel Aulas s’inscriront dans une logique de continuité et de permanence de la direction », précise OL Groupe.