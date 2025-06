OL ‍: Un ancien de l'OM en prêt pour lancer le mercato ‍?

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Encore un ancien de l'OM à l'OL ? C'est une possibilité étudiée par les dirigeants lyonnais, qui pensent à se faire prêter Issa Kaboré.

Pour le moment, l’Olympique Lyonnais s’attache surtout à vendre quelques joueurs majeurs afin de passer l’écueil de la DNCG avec sérénité. C’est fait avec Rayan Cherki qui a rejoint Manchester City. Mais visiblement, les relations sont bonnes avec le club anglais, puisque l’OL discute pour récupérer un ou deux joueurs de l’effectif des champions d’Europe 2023. L’Equipe avait tout d’abord livré le nom de Claudio Echeverri, même si Pep Guardiola veut se décider après la Coupe du monde des clubs. Il y a en revanche un autre joueur du pléthorique effectif de Manchester City qui ne sera pas retenu, c’est Issa Kaboré.

Kaboré, déjà prêté six fois

Un nom qui doit dire quelque chose aux suiveurs du championnat de France, puisque l’arrière droit a évolué sous les couleurs de Troyes, puis de l’OM entre 2021 et 2023. A chaque fois, il était prêté par Manchester City. Le Burkinabé continue son tour d’Europe puisqu’il a évolué à Luton, au Benfica puis au Werder Brême en deuxième partie de saison. Selon Africa Foot, l’OL envisage un prêt sec de l’arrière droit pour renforcer sa défense en vue de la saison prochaine.

Ce serait un nouvel ancien joueur de l’OM dans l’effectif de Paulo Fonseca, même si le Burkinabé n’a pas laissé une empreinte majeure au Vélodrome. A 24 ans, Kaboré cherche en tout cas enfin à rebondir dans un club où il serait capable de s’imposer, et Manchester City, qui l’a déjà prêté six fois, ne serait pas opposé à un nouveau prêt. Le joueur possède une valeur marchande à 4 millions d’euros, et un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2027 avec City. Il n’a jamais disputé le moindre match de sa carrière avec le club anglais, et ne semble pas parti pour le faire, ce qui pourrait faire le bonheur de l’OL cet été.