TV : Aulas réclame un accord entre Canal + et Mediapro !

Dans : OL.

Jeudi, les vingt présidents de Ligue 1 ont eu l’occasion d’assister par visio-conférence à une présentation de la nouvelle chaîne Téléfoot par les dirigeants de Mediapro.

Le nouveau diffuseur du football français, qui va verser 780 ME par an à la Ligue 1, a présenté sa stratégie globale, notamment axée sur le rapprochement avec les clubs afin de proposer des magazines en inside total aux abonnés. Une perspective qui plaît à Jean-Michel Aulas, lequel s’est montré très enthousiaste au moment de commenter cette présentation, dans les colonnes du journal L’Equipe. « Il y en a marre de parler de contestations et de coronavirus, cet échange nous a permis de nous projeter, Cette présentation, aussi bien du côté de la Ligue que du côté de Téléfoot, était réussie. Et je n'ai aucun intérêt à dire cela... La chaîne souhaite faire du positif et promet d'associer les clubs » a expliqué le président de l’Olympique Lyonnais, visiblement conquis.

Un point n’a en revanche, pas été abordé. Celui de la distribution de la chaîne Téléfoot. A ce propos, Jean-Michel Aulas a indiqué qu’il était très fortement souhaitable qu’un accord soit trouvé entre Mediapro et Canal + afin que les abonnés aient la possibilité de souscrire à une seule et unique offre comprenant les deux chaînes qui diffuseront la Ligue 1 en 2020-2024. « J’ai simplement fait remarquer qu'il me paraîtrait utile d'avoir une offre globale Canal-beIN-Téléfoot pour les supporters » a indiqué Jean-Michel Aulas. A ce sujet, le directeur général du groupe Julien Bergeaud a donné rendez-vous dans les prochains jours pour des premières annonces sur la distribution de la chaîne Téléfoot. Pour l’heure, il semble néanmoins improbable qu’un accord soit trouvé avec Canal +.